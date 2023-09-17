النيابة المغربية تأمر بضبط تيك توكر نشرت فيديو زائفا يفيد وقوع زلزال بالمملكة





وبثت الموقوفة شريط فيديو على "تيك توك" يظهر منزلا مجهولا لحظة انهياره، وأرفقته بتعليق صوتي أكدت فيه أن الانهيار ناجم عن الهزة التي ادعت وقوعها في آيت ملول، وهو ما أثار رعب بالسكان. وقد تفاعلت النيابة العامة بجدية وسرعة مع هذا الخبر الزائف.





يشار إلى أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تعليمات بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه بتورطه في نشر الأخبار الزائفة، التي تسعى إلى خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.





من جانبها، نبهت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من إمكانية استغلال الأزمة الإنسانية التي تمر بها المغرب من طرف المجرمين في الفضاء السيبيراني لتصيد الضحايا والقيام بأنشطة احتيالية.





وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأزمة الإنسانية، واستخدام موضوع الزلزال في الحملات لخداع الضحايا عبر تنزيل ملفات مصممة لذلك، أو حثهم على الدخول إلى روابط معينة على الشبكات الاجتماعية من أجل توزيع أنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة.



