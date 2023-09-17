العراق وأيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الأحد - أن الوزير فؤاد حسين التقى وزير خارجية جمهورية أيرلندا ميشيل مارتن، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقدم الوزير فؤاد حسين إحاطة للوفد الأيرلندي بشأن الأوضاع السياسية في العراق، ودوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، فضلا عن التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة الوضع الراهن في سوريا، ومشكلة اللاجئين السوريين، والتهديد الذي تشكله عصابات "داعش" الإرهابية، وتأثيراتها على الأمن القومي في العراق وعلى دول العالم بشكل عام.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيرلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، معرباً عن سعادته بافتتاح سفارة للعراق في دبلن.. مشيداً بدور العراق الفاعل لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة والاستقرار الإقليمي.



