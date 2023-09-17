الدرك الجزائري يضبط متهمين بإشعال النار في غابات ولاية بجاية

كما أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن الأمر يتعلق بالمواطنين“ف.س.و” و المسمى“ع.ر” البالغين من العمر 44 و60 سنة. فيما لا يزال التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحرائق المندلعة وتوقيف المتسببين فيها.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، الأحد، عن آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات. و هذا في مختلف ولايات الوطن حتى الساعة الثالثة صباحا.

كما أشارت الحماية المدنية إلى أن 4 حرائق في ولاية بجاية لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة. فيما تم إخماد نهائيا حريق واحد. و في ولاية جيجل، فإن عملية إخماد 3 حرائق متواصلة .

أما ولاية تيزي وزو، فإن 3 حرائق عملية الإخماد متواصلة، فيما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة. ولاية سكيكدة“حريقين عملية اخمادهما متواصلة، فيما تم اخماد حريق واحد تحت الحراسة.

و في ولاية البليدة،

حريق عملية الاخماد متواصلة،

و حريق أخمد تحت الحراسة. كما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة في ولاية البويرة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، ستشهد كل من ولاية الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة. تسجيل ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار الأحد.





حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و 41 درجة مئوية تحت الظل، ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 26 و 30 درجة.



