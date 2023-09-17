الدرك الجزائري يضبط متهمين بإشعال النار في غابات ولاية بجاية

الدرك الجزائري يضبط متهمين بإشعال النار في غابات ولاية بجاية
التاريخ
9/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) تمكن عناصر الدرك الوطني الجزائرية، الأحد، من توقيف شخصين يشتبه فيهما بإضرام الحرائق المندلعة في غابات بني مليكش "تازمالت" بجاية.
كما أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن الأمر يتعلق بالمواطنين“ف.س.و” و المسمى“ع.ر” البالغين من العمر 44 و60 سنة. فيما لا يزال التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحرائق المندلعة وتوقيف المتسببين فيها.
وكشفت مصالح الحماية المدنية، الأحد، عن آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات. و هذا في مختلف ولايات الوطن حتى الساعة الثالثة صباحا.
كما أشارت الحماية المدنية إلى أن 4 حرائق في ولاية بجاية لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة. فيما تم إخماد نهائيا حريق واحد. و في ولاية جيجل، فإن عملية إخماد 3 حرائق متواصلة .
أما ولاية تيزي وزو، فإن 3 حرائق عملية الإخماد متواصلة، فيما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة. ولاية سكيكدة“حريقين عملية اخمادهما متواصلة، فيما تم اخماد حريق واحد تحت الحراسة.
و في ولاية البليدة،
حريق عملية الاخماد متواصلة،
و حريق أخمد تحت الحراسة. كما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة في ولاية البويرة.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، ستشهد كل من ولاية الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة. تسجيل ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار الأحد.
حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و 41 درجة مئوية تحت الظل، ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 26 و 30 درجة.
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