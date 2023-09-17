إدانات لاقتحام متطرفين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت "الخارجية الكويتية" - في بيان الأحد - "أنها تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الأعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين".. داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام المتطرفين، الأحد، للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى الأحد، وإخراج المصلين منه.

وشجبت الخارجية الفلسطينية "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وخاصة الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة لعشرات المستوطنين بحماية الجيش للمسجد الأقصى وأداءهم لطقوس تلمودية والنفخ بالبوق في باحاته وفي عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس".

وأيضا أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في وجه المصلين فيما يسمى "رأس السنة العبرية"، محذراً من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي بشدة الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم.