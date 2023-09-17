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لو هتتنازل.. تعرف على إجراءات نقل رخصة محل لشخص آخر

9/17/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) يتساءل الكثيرون من أصحاب المحال عن كيفية نقل رخصة محل إلى الغير حال التنازل عن المحل، حيث تتيح الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء خدمة نقل رخصة محل حال التنازل، وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط والإجراءات نوضحها في السطور التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- عقد تنازل مصدقا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.

2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.

3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

4- أصل رخصة المحل.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

ثالثا: الإجراءات

1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.


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