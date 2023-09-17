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كيفية تقديم طلب لغلق المياه مؤقتا عن وحدة سكنية.. الخطوات والأوراق

9/17/2023 11:26:02 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كيفية تقديم طلب لمراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير لدواعي السفر وخلافة أكثر من 6 أشهر، موضحة المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:



أولا: المستندات المطلوبة

1. بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

2. أخر فاتورة مصدرة للعميل

3. طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

4. التليفون الأرضي والمحمول للعميل .

5. الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.



ثانيا: الإجراءات

1. قيام العميل باستيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

2. قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

3. سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

4. قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

5. إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.



وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت كيفية التواصل مع الشركة للإبلاغ عن شكوى بشأن التضرر من استهلاك المياه أو قراءة عداد المياه ، وذلك على النحو التالي:

- الاتصال بالخط الساخن 125.

- يمنح العميل رقم انتظار ونموذج الشكاوى.

- تسجيل بيانات العمل والتأكد منها من خلال البيانات على الحاسب.

- تحرير طلب فحص عداد – معاينة على الطبيعة – وإصدار إذن دفع فحص العداد وتوجيه العميل للخزينة للسداد.

- تحصيل قيمة فحص العداد من العميل.

- إصدار إيصال السداد من أصل و3 نسخ.

- تسليم العميل صورة إيصال السداد للمغادرة في انتظار رفع العداد للفحص.

- إرسال صورة من إيصال السداد لموظف الشباك.

- بعد استلام صورة من إيصال السداد يتم تسجيل طلب الفحص بالسجل.

- فحص العداد واستلام نتيجة الفحص.

- التواصل مع العميل وإخطاره بنتيجة الفحص وطلب حضورة لخدمة العملاء إذا لزم الأمر مثل سداد ثمن عداد جديد أو سداد تسوية.







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