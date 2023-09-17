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وزير الزراعة: إجمالى تمويل المحاصيل الزراعية بلغ نحو 7 مليارات جنيه

9/17/2023 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) قال السيد القصير،
وزير الزراعة
واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم تمويل المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن إجمالى التمويل بلغ من 6 - 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً.

وأضاف القصير إنه تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.

كما تم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك‏ وقد بلغت إجمالى ‏القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5‏‏% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 ‏مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين ‏حوالى "600 ألف مزارع وفلاح".

يشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعى بما يسهم فى تحسين مستوى دخل المزراعين ويساعد فى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية .

ونظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك بمراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح ما بين 25% و70% من التكلفة الإنتاجية للمحصول .

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التى لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التى تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.



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