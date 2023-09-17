مستشار أوكراني سابق يحذر من كارثة وشيكة ستصيب مدنا أوكرانية كبرى

وأوضح

سوسكين عبر "يوتيوب": "يمكننا القول أن مدناً بأكملها ستبقى بدون كهرباء، وهذا يعني أنها ستبقى بدون ماء وتدفئة وكذلك بدون صرف صحي، مدن كبرى مثل دنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف وكريفوي روج وخاركوف وكذلك كييف ولفوف، جميع هذه المدن التي تشيد فيها المباني الشاهقة، ستواجه كارثة حقيقية، لذا استعدوا".

ووفقا لسوسكين، فإن هذه التوقعات السلبية ترجع إلى القصف الذي تعرضت له محطة كاخوفكا الكهرومائية مطلع شهر يونيو الماضي والعطل الذي أصابها نتيجة لذلك، ما سيؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية لباقي المحطات.

علاوة على ذلك، أشار إلى أن أوكرانيا فقدت محطة زابوروجيه الكهروذرية الأمر الذي ستكون له عواقب سلبية على أوكرانيا خلال فصل الشتاء.

وقد قصف الجيش الأوكراني ليلة الـ6 من يونيو الجاري، محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 أمتار في نهر كورسنك.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.

ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجرى إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.







