هل تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية قريبا؟.. الأركان الأمريكية تُجيب

وأضاف ميلي - في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أن تحقيق أوكرانيا لأهدافها لن يكون ممكنا عن طريق الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد".

وأوضح أن هناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا، وهذا الهجوم الأوكراني المضاد رغم أهميته، فإن أهدافه التشغيلية والتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيق جميع أهدافه، لن يؤدي إلى طرد القوات الروسية بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يرغب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع ميلي: "سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً للقيام بذلك.. سيكون هذا جهداً كبيراً للغاية على مدار فترة طويلة من الوقت"، مؤكداً أن الصراع لن ينتهي في أي وقت قريب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا في يوليو الماضي يحرز تقدماً بطيئاً ضد الجبهات الروسية في شرق البلاد.



