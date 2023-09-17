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عواصف رعدية تضرب النصف الغربي من فرنسا

9/17/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) ضربت عواصف رعدية، مساء الأحد، النصف الغربي من فرنسا، ولا تزال عشرة أقاليم - من بينها "إيل دو فرانس" و"أور" و"السين البحرية" - في حالة "إنذار برتقالي".



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية هبوب عواصف شديدة وهطول برد وصواعق رعدية وهبوب رياح يمكن أن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وأيضا أمطار غزيرة لفترة وجيزة في معظم الوقت.



وكانت الهيئة قد وضعت 33 إقليما في حالة "إنذار برتقالي"، الأحد، إلا أن العاصفة خفت حدتها تدريجيا، وما زالت عشرة أقاليم تتعرض لعواصف رعدية.

وأوضح خبير في الأرصاد الجوية أن الوضع غير مستقر في جميع أنحاء البلاد التي تتأثر بكتلة من الهواء الحار والرطب الذي يشكل عواصف عندما يصطدم الهواء الساخن بالبارد.









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