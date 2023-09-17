عواصف رعدية تضرب النصف الغربي من فرنسا
التاريخ
9/17/2023 11:25:59 PM
(MENAFN- Youm7) ضربت عواصف رعدية، مساء الأحد، النصف الغربي من فرنسا، ولا تزال عشرة أقاليم - من بينها "إيل دو فرانس" و"أور" و"السين البحرية" - في حالة "إنذار برتقالي".
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية هبوب عواصف شديدة وهطول برد وصواعق رعدية وهبوب رياح يمكن أن تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وأيضا أمطار غزيرة لفترة وجيزة في معظم الوقت.
وكانت الهيئة قد وضعت 33 إقليما في حالة "إنذار برتقالي"، الأحد، إلا أن العاصفة خفت حدتها تدريجيا، وما زالت عشرة أقاليم تتعرض لعواصف رعدية.
وأوضح خبير في الأرصاد الجوية أن الوضع غير مستقر في جميع أنحاء البلاد التي تتأثر بكتلة من الهواء الحار والرطب الذي يشكل عواصف عندما يصطدم الهواء الساخن بالبارد.
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