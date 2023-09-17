الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تستعيد مناطق وموسكو تدمر مواقع تكتيكية

وتُعد المكاسب المحققة على الأرض مهمة جدا بالنسبة إلى أوكرانيا مع استعداد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لزيارته الثانية خلال الحرب إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة للحصول على دعم إضافي.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد حررت كليشتشييفكا من الروس".

وحيا زيلينسكي في كلمته المسائية الجنود الذين يقاتلون قرب باخموت وخص بالذكر أولئك الذين استعادوا كليشتشييفكا قائلا "أحسنتم!".

وأضاف أن كييف "تجهّز حلولا دفاعية جديدة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن منظومات "الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مواقع قيادة تكتيكية تابعة للجيش الأوكراني في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من إقليم "دونيتسك" على مدار اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن مواقع القيادة التكتيكية لوحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 100، واللواء الميكانيكي 67 التابعين للقوات الأوكرانية، تعرضت للقصف بالقرب من مستوطنة (سيريبريانكا) في دونيتسك".

وأضاف البيان أن الهجوم الروسي أسفر عن تدمير مدفعي "هاوتزر" ذاتيي الحركة من طراز "إم-109 بالادين" أمريكيي الصنع، ونظام مدفعي ذاتي الدفع من بولندا من طراز "كراب"، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم-777"، بالإضافة إلى منظومتي لكشف موجات الراديو أمريكتي الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت قنبلتين من طراز "جيه دام"، وصاروخاً مضاداً للرادارات من طراز "هيمارس" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي اتجاه "خيرسون"، أوضحت الوزارة أنه تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة ومركبتين أخريين، بالإضافة إلى مركز تحكم خاص بالطائرات الأوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، دمرت القوات الروسية 472 طائرة حربية أوكرانية، و249 مروحية عسكرية، و6838 طائرة بدون طيار، و437 نظام صواريخ أرض-جو، و11919 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1151 قاذفة صواريخ متعددة، و6411 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و13090 مركبة عسكرية خاصة.