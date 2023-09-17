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الدورى 65.. زد يتصدر قائمة الصفقات بـ22 لاعبًا وإنبي أقل المتعاقدين

9/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة 65 من بطولة الدورى وسط تفاوت كبير من الأندية التي أبرمت صفقات فى الانتقالات الصيفية الأخيرة. وانتهى الخميس الماضي، سوق الانتقالات فى الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2023-2024، ونجح 16 ناديا في التعاقد مع عدد وافر من اللاعبين لتدعيم صفوفها، فى حين أن فريقى الزمالك والإسماعيلي لم يبرما أى صفقات فى الميركاتو الصيفي بسبب إيقاف القيد، لكن الفارس الأبيض استعاد محمود علاء ويوسف أوباما بعد انتهاء الإعارة.



وتصدر نادى زد، الذي بات الفريق رقم 76 في بطولة الدوري، أعلى الأندية من حيث عدد الصفقات الصيفية بـ22 صفقة، وحل الداخلية ثانياً برصيد 18 صفقة وبلدية المحلة العائد للدور ثالثا برصيد 17 صفقة، فيما اكتفى الأهلي بثلاث صفقات فقط، ويعتبر إنبي أقل الأندية قيدا للصفقات بعد الزمالك والإسماعيلي المحرومان من القيد وضم الفريق البترولي لاعبين فقط.



تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا، هم، "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".



وتأتي ضربة البداية في النسخة الجديد من مسابقة الدوري، بمباراة واحدة اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز في بيانها الرسمي بشأن مواعيد المباريات، وهو اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويقام غدا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.







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