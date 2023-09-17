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الأهلي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المصري فى ضربة البداية بالدورى

9/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لخوض مباراته أمام المصري البورسعيدي غدا الثلاثاء فى افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، فى رحلة الدفاع عن درع الدورى الذي توج به الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه.
ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش قبل استقلال الحافلة التى ستنقلهم إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها حتى موعد مباراته أمام المصري باستاد برج العرب.
ويعكف مارسيل كولر على تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا لافتتاحية الدوري، من خلال المحاضرات الفنية وشرح خطة لعب المباراة، بعد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.



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