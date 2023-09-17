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إيهاب جلال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الإسماعيلى لمواجهة زد

9/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق الاسماعيل بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم، الاثنين، لافتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد، الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، والمقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري .



ودخل الدراويش معسكرا مغلقا أمس الأحد تحضيراً للمباراة وتواجد فيه 29 لاعباً، على أن يستبعد إيهاب جلال 7 لاعبين من القائمة النهائية التي تخوض اللقاء.



وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة قبل ملاقاته بالجولة الأولى للمسابقة.



ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على التشكيلة الأساسية لفريق زد بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بالثلاث نقاط وتحقيق إنطلاقة مميزة للدراويش بالمسابقة.



فى سياق آخر، حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأول من أكتوبر المقبل موعداً لصرف مستحقات اللاعبين، بعدما تم صرف جزء فى الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدوري.



وكان الإسماعيلى قد استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدى قائد الدراويش السابق للمصري البورسعيدى، والمقدرة بـ 20 مليون جنيه، لتسديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات.



ويرغب مجلس الإسماعيلى في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد.







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