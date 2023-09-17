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إقامة كأس مصر ومؤجلات الدوري من 6 لـ11 نوفمبر المقبل

9/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) حدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.



وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.




من ناحية أخرى،
رفضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.



وضمنت 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.



وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدورى العام المصرى الممتاز.



وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدورى على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، وهو نفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.











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