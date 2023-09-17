Monday, 18 September 2023 07:36 GMT

10 أرقام لا تفوتك قبل انطلاق النسخة الجديدة من الدورى الممتاز

9/17/2023 11:25:56 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة رقم 65 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بمشاركة 18 فريقا هى "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد".



وتأتي ضربة البداية فى النسخة الجديد من مسابقة الدوري، بمباراة واحدة اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز في بيانها الرسمي بشأن مواعيد المباريات، وهو اللقاء الذي يجمع فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش، ويقام فى السابعة مساءً، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري للمسابقة المحلية، على أن يقام اللقاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري.



نرصد أهم 10 أرقام عن بطولة الدوري قبل انطلاقها اليوم..



7 أندية حصلت على الدوري

الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ43 لقبا

الزمالك فى المركز الثاني بـ 14 لقبا

الإسماعيلي أكثر أندية الأقاليم بـ 3 ألقاب

المقاولون العرب ـ الترسانة ـ غزل المحلة ـ الأولمبي: كل فريق مرة واحدة

11 فريقاً شاركوا بأول نسخة للدوري المصري في موسم 1949ـ 1948

حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري برصيد: 173 هدفاً

76 نادياً شاركوا بالمسابقة منذ انطلاقها في موسم 1948 حتى الآن

الزمالك أكثر الفرق حصولا على المركز الثاني 34 مرة، يليه الأهلي 11 ثم الإسماعيلي 7.

أكبر عدد من الأهداف يتم تسجيله في موسم واحد هو 907 هدف فى موسم 2014-2015.







MENAFN17092023000132011024ID1107086303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث