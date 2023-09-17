معرض ثقافي كويتي في الرياض يؤرخ للإرث الحضاري لجزيرة فيلكا

معرض ثقافي كويتي في الرياض يؤرخ للإرث الحضاري لجزيرة فيلكا
التاريخ
9/17/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (حدث مصور)
الرياض - 17 - 9 (كونا) -- بعبق التاريخ جاء "معرض فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء" في الرياض اليوم الأحد ليسلط الضوء على تاريخ الجزيرة الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام.
ويفرد المعرض المقام على هامش أعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي صورا لقطع واكتشافات أثرية تعود لأربعة عصور وهي العصر البرونزي - الدلموني والعصر الهلنستي والبارثي والعصر الاسلامي والعصر الساساني ما قبل الاسلام.
ودشن المعرض الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور محمد الجسار والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير الدكتور آدم الملا. (النهاية) خ ن ش / م م ج
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