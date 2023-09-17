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معرض ثقافي كويتي في الرياض يؤرخ للإرث الحضاري لجزيرة فيلكا

9/17/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (حدث مصور)

الرياض - 17 - 9 (كونا) -- بعبق التاريخ جاء "معرض فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء" في الرياض اليوم الأحد ليسلط الضوء على تاريخ الجزيرة الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام.
ويفرد المعرض المقام على هامش أعمال الدورة ال45 للجنة التراث العالمي صورا لقطع واكتشافات أثرية تعود لأربعة عصور وهي العصر البرونزي - الدلموني والعصر الهلنستي والبارثي والعصر الاسلامي والعصر الساساني ما قبل الاسلام.
ودشن المعرض الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور محمد الجسار والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير الدكتور آدم الملا. (النهاية) خ ن ش / م م ج

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