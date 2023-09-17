البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن

البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن
التاريخ
9/17/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 9 (كونا) -- ثمن البرلمان العربي اليوم الأحد جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل إنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل يحقق الأمن والأمان والاستقرار لليمنيين.
وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذه الجهود تأتي استكمالا لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار في اليمن وضمان ظروف حياة كريمة للشعب اليمني.
وأعرب عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاشوا فيها لسنوات وعانوا خلالها من ظروف إنسانية صعبة.
وحث البرلمان العربي على ضرورة العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية اليمنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى الجهود التي قادتها السعودية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والعمل على نزع فتيل الصراع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار مثمنا المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.
ووجهت المملكة العربية السعودية الخميس الماضي دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة للتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية برعايتها مع سلطنة عمان وذلك للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)
م ف م / م م ج
MENAFN17092023000071011013ID1107086301
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