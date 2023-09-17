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البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية العمانية لإحلال السلام في اليمن

9/17/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 9 (كونا) -- ثمن البرلمان العربي اليوم الأحد جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل إنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل يحقق الأمن والأمان والاستقرار لليمنيين.
وأكد البرلمان العربي في بيان أن هذه الجهود تأتي استكمالا لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار في اليمن وضمان ظروف حياة كريمة للشعب اليمني.
وأعرب عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاشوا فيها لسنوات وعانوا خلالها من ظروف إنسانية صعبة.
وحث البرلمان العربي على ضرورة العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية اليمنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى الجهود التي قادتها السعودية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية والعمل على نزع فتيل الصراع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار مثمنا المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.
ووجهت المملكة العربية السعودية الخميس الماضي دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة للتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية برعايتها مع سلطنة عمان وذلك للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)

م ف م / م م ج




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