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أمين (مجلس التعاون) يشيد بجهود السعودية وعمان الهادفة لايجاد حل شامل للأزمة اليمنية

9/17/2023 11:25:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 9 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.
وذكر الأمين العام في بيان أن جولة المحادثات مع الوفد الحوثي والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض هي خطوة من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب عن أمله في أن تتكلل جولة المفاوضات بالنجاح والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية لينعم اليمن وشعبه بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار.
وكانت السعودية قد وجهت الخميس الماضي دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة للتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية برعايتها مع سلطنة عمان وذلك للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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