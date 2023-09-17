أمين (مجلس التعاون) يشيد بجهود السعودية وعمان الهادفة لايجاد حل شامل للأزمة اليمنية

أمين (مجلس التعاون) يشيد بجهود السعودية وعمان الهادفة لايجاد حل شامل للأزمة اليمنية
التاريخ
9/17/2023 11:25:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 9 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.
وذكر الأمين العام في بيان أن جولة المحادثات مع الوفد الحوثي والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض هي خطوة من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن.
وأعرب عن أمله في أن تتكلل جولة المفاوضات بالنجاح والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية لينعم اليمن وشعبه بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار.
وكانت السعودية قد وجهت الخميس الماضي دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات الهادفة للتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية برعايتها مع سلطنة عمان وذلك للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن. (النهاية)
ع س ط / م م ج
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