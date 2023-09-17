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ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

9/17/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش اليوم الأحد على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهم على دعم دولة الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سموه التزام دولة الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دولة الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات مشيدا بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وسبل تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.(النهاية)

ط أ ب




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