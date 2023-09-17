ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
التاريخ
9/17/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش اليوم الأحد على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهم على دعم دولة الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأكد سموه التزام دولة الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دولة الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات مشيدا بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وسبل تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.(النهاية)
ط أ ب
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