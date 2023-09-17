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دولة الكويت تدين وتستنكر قيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الاعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.(النهاية) ن م ع / ط أ ب

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