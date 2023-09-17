دولة الكويت تدين وتستنكر قيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

دولة الكويت تدين وتستنكر قيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
التاريخ
9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الاحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة هذه الاعمال الاستفزازية والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين لتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية.(النهاية) ن م ع / ط أ ب
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