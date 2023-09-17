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دولة الكويت ترحب بالجهود السعودية بالتنسيق مع سلطنة عمان لحل الأزمة اليمنية

9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وأشادت الوزارة بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة لوفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن وصولا إلى حل شامل تقبله كافة الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.(النهاية) ن م ع / ط أ ب

MENAFN17092023000071011013ID1107086297

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