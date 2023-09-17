دولة الكويت ترحب بالجهود السعودية بالتنسيق مع سلطنة عمان لحل الأزمة اليمنية

دولة الكويت ترحب بالجهود السعودية بالتنسيق مع سلطنة عمان لحل الأزمة اليمنية
التاريخ
9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
وأشادت الوزارة بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة لوفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن وصولا إلى حل شامل تقبله كافة الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.
وأكدت بهذا الصدد دعمها المستمر لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.(النهاية) ن م ع / ط أ ب
MENAFN17092023000071011013ID1107086297
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