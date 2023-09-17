(ريال مدريد) يهزم (سوسيداد) ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

(ريال مدريد) يهزم (سوسيداد) ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
التاريخ
9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 17 - 9 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه (ريال سوسيداد) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وتقدم (ريال سوسيداد) بهدف مبكر سجله أندر بارينيتشيا في الدقيقة الخامسة فرد لاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي بهدف التعادل في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي أ على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وفي الدقيقة 60 أضاف خوسيلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض الذين حصدوا النقاط الثلاث للمباراة.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 15 نقطة لاستعادة الصدارة من (برشلونة) الذي هبط إلى المركز الثاني مع نقطتين أقل فيما تجمد رصيد (ريال سوسيداد) عند ست نقاط في المركز ال11 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها حقق (برشلونة) فوزا ساحقا على (ريال بيتيس) ال10 بالترتيب بخماسية نظيفة كما فاز (فالنسيا) الخامس على (أتلتيكو مدريد) السابع بثلاثة أهداف.
كذلك فاز (رايو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) وفاز (أتلتيك بلباو) الثالث بالترتيب بثلاثية نظيفة على (قادش) في حين يختتم (غرناطة) صاحب المركز ال18 منافسات الجولة باستقبال (جيرونا) الرابع في الترتيب غدا الاثنين. (النهاية)
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