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(ريال مدريد) يهزم (سوسيداد) ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 17 - 9 (كونا) -- استعاد (ريال مدريد) صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه (ريال سوسيداد) بهدفين لهدف اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
وتقدم (ريال سوسيداد) بهدف مبكر سجله أندر بارينيتشيا في الدقيقة الخامسة فرد لاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي بهدف التعادل في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي أ على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وفي الدقيقة 60 أضاف خوسيلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض الذين حصدوا النقاط الثلاث للمباراة.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 15 نقطة لاستعادة الصدارة من (برشلونة) الذي هبط إلى المركز الثاني مع نقطتين أقل فيما تجمد رصيد (ريال سوسيداد) عند ست نقاط في المركز ال11 بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها حقق (برشلونة) فوزا ساحقا على (ريال بيتيس) ال10 بالترتيب بخماسية نظيفة كما فاز (فالنسيا) الخامس على (أتلتيكو مدريد) السابع بثلاثة أهداف.
كذلك فاز (رايو) السادس في الترتيب بثنائية نظيفة على (ألافيس) وفاز (أتلتيك بلباو) الثالث بالترتيب بثلاثية نظيفة على (قادش) في حين يختتم (غرناطة) صاحب المركز ال18 منافسات الجولة باستقبال (جيرونا) الرابع في الترتيب غدا الاثنين. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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