السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي
التاريخ
9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 9 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان هذا الاقتحام اعتداء وتعديا صارخا لكافة الاعراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وحملت الخارجية السعودية قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التجاوزات مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لانهاء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لانهاء الصراع.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة (القدس) في وقت سابق اليوم إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال لإحياء مناسبة (رأس السنة) بحسب التقويم العبري. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN17092023000071011013ID1107086295
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