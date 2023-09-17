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السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

9/17/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 17 - 9 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان هذا الاقتحام اعتداء وتعديا صارخا لكافة الاعراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وحملت الخارجية السعودية قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التجاوزات مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لانهاء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لانهاء الصراع.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة (القدس) في وقت سابق اليوم إن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال لإحياء مناسبة (رأس السنة) بحسب التقويم العبري. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN17092023000071011013ID1107086295

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