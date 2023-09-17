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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/17/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نيويورك - فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق الاثنين بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.

نيويورك - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي والتنسيق بين البلدين حول التطورات الأخيرة بالمنطقة لا سيما ما يتعلق بحيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

نيويورك - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد خلال اجتماعه مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ضرورة الاسراع في رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن.

الكويت - وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يقول خلال مشاركته في حفل السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال74 لتأسيس الجمهورية إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للصين ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تتعلق بالبنية التحتية والصناعات وإنشاء المدن الاسكانية والعمالية.

الكويت – وزارة الصحة تعلن أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المسبب للايدز أظهر أن دولة الكويت حققت النسب الأعلى عربيا في مؤشرات النجاح بمكافحة الإيدز.

غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن إصابة ستة فلسطينيين خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في عدة مناطق شرق القطاع وإصابة اثنين من الصيادين بأعيرة نارية أطلقتها زوارق الاحتلال الحربية عليهم خلال عملهم على قارب صيد غرب مدينة (رفح). (النهاية) م م ج

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