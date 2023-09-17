موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/17/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نيويورك - فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق الاثنين بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.
الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام متطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخٍ للأعراف والقوانين الدولية.
نيويورك - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي والتنسيق بين البلدين حول التطورات الأخيرة بالمنطقة لا سيما ما يتعلق بحيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
نيويورك - وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يؤكد خلال اجتماعه مع أمين المظالم لدى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ضرورة الاسراع في رفع أسماء المواطنين الكويتيين والمقيمين بصورة غير قانونية من قائمة المطلوبين دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن.
الكويت - وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان يقول خلال مشاركته في حفل السفارة الصينية بمناسبة الذكرى ال74 لتأسيس الجمهورية إن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للصين ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تتعلق بالبنية التحتية والصناعات وإنشاء المدن الاسكانية والعمالية.
الكويت – وزارة الصحة تعلن أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة المسبب للايدز أظهر أن دولة الكويت حققت النسب الأعلى عربيا في مؤشرات النجاح بمكافحة الإيدز.
غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن إصابة ستة فلسطينيين خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في عدة مناطق شرق القطاع وإصابة اثنين من الصيادين بأعيرة نارية أطلقتها زوارق الاحتلال الحربية عليهم خلال عملهم على قارب صيد غرب مدينة (رفح). (النهاية) م م ج
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