إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الجحافل الثقافي الأول في ملكا

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الجحافل الثقافي الأول في ملكا
التاريخ
9/17/2023 11:25:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 17 أيلول (بترا)- نظم منتدى ملكا الثقافي، وبالتعاون مع نادي ملكا الرياضي، مساء اليوم الأحد، مهرجان الجحافل الثقافي الأول، بحضور عدد كبير من أهالي البلدة، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية 2023.
وخلال المهرجان، الذي يستمر يومين، وأدار فعالياته الأديب موسى النعواشي، أشاد رئيس منتدى ملكا الثقافي محمود ملكاوي بجهود المشاركين واهتمامهم.
من جهتها، أعربت راعي الحفل رئيسة مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف، لين ملكاوي، عن سعادتها ودعمها المتواصل لقطاع الثقافة والشباب في البلدة.
وقدم رئيس ملتقى الشعلة الثقافي، الدكتور إبراهيم الطيار، موجزاً عن معركة اليرموك بعنوان: "دروس وإضاءات"، كما قرأ الشعراء محمد العودات، أماني المبارك، وفرح أبو دلو، قصائد شعرية منوعة منها القصائد الوطنية والغزلية، التي لاقت استحسان الحضور.
واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات فنية وغنائية منوعة قدمها المنشد جلال القيسي والفنان نزار العيسى، فيما قدمت فرقة وهج الشمس مسرحية للأطفال عالجت مشكلة التنمر، للأديب الكاتب معتصم العيدة وإخراج الفنان عمران العنوز.
وفي نهاية المهرجان، جرى تكريم المشاركين بفعاليات المهرجان.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 23:47:19
MENAFN17092023000117011021ID1107086293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.