إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الجحافل الثقافي الأول في ملكا

إربد 17 أيلول (بترا)- نظم منتدى ملكا الثقافي، وبالتعاون مع نادي ملكا الرياضي، مساء اليوم الأحد، مهرجان الجحافل الثقافي الأول، بحضور عدد كبير من أهالي البلدة، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية 2023.

وخلال المهرجان، الذي يستمر يومين، وأدار فعالياته الأديب موسى النعواشي، أشاد رئيس منتدى ملكا الثقافي محمود ملكاوي بجهود المشاركين واهتمامهم.

من جهتها، أعربت راعي الحفل رئيسة مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف، لين ملكاوي، عن سعادتها ودعمها المتواصل لقطاع الثقافة والشباب في البلدة.

وقدم رئيس ملتقى الشعلة الثقافي، الدكتور إبراهيم الطيار، موجزاً عن معركة اليرموك بعنوان: "دروس وإضاءات"، كما قرأ الشعراء محمد العودات، أماني المبارك، وفرح أبو دلو، قصائد شعرية منوعة منها القصائد الوطنية والغزلية، التي لاقت استحسان الحضور.

واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات فنية وغنائية منوعة قدمها المنشد جلال القيسي والفنان نزار العيسى، فيما قدمت فرقة وهج الشمس مسرحية للأطفال عالجت مشكلة التنمر، للأديب الكاتب معتصم العيدة وإخراج الفنان عمران العنوز.

وفي نهاية المهرجان، جرى تكريم المشاركين بفعاليات المهرجان.

--(بترا)





ع ع/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 23:47:19