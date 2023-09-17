المقاولـين تشارك في تمرين درب الأمان 3 بالتعاون مع إدارة الأزمات

عمان 17 أيلول (بترا)- أنهت نقابة المقاولين الأردنيين استعداداتها لتنفيذ التمرين الوطني "درب الأمان 3"، بالتعاون مع المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات، الذي من المقرر تنفيذه منتصف الأسبوع الحالي.

ويهدف التمرين إلى تقييم استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، فيما تلعب نقابة المقاولين دورًا محوريًا في هذا السياق من خلال كوادرها واستعداد المقاولين وآلياتهم لتقديم المساعدة والعون في جميع المحافظات.

وأكد نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أهمية هذا التعاون والتزام النقابة بتقديم كل الدعم والعون في هذا التمرين الوطني، موضحا أنه تم تشكيل غرف عمليات في مركز النقابة وفروعها في المحافظات لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة، مثلما تم تشكيل فرق ولجان في مختلف المحافظات لتكون على أهبة الاستعداد.

وقال الخضيري: نعمل جاهدين مع المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات لضمان سلامة وجاهزية مجتمعنا في مواجهة الزلازل ومختلف التحديات، معربا عن ثقته بأن المقاول الأردني سيقف في أول الصفوف في أي ظرف طارئ.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 23:30:51