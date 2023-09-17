المقاولـين تشارك في تمرين درب الأمان 3 بالتعاون مع إدارة الأزمات

المقاولـين تشارك في تمرين درب الأمان 3 بالتعاون مع إدارة الأزمات
التاريخ
9/17/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 17 أيلول (بترا)- أنهت نقابة المقاولين الأردنيين استعداداتها لتنفيذ التمرين الوطني "درب الأمان 3"، بالتعاون مع المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات، الذي من المقرر تنفيذه منتصف الأسبوع الحالي.
ويهدف التمرين إلى تقييم استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، فيما تلعب نقابة المقاولين دورًا محوريًا في هذا السياق من خلال كوادرها واستعداد المقاولين وآلياتهم لتقديم المساعدة والعون في جميع المحافظات.
وأكد نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أهمية هذا التعاون والتزام النقابة بتقديم كل الدعم والعون في هذا التمرين الوطني، موضحا أنه تم تشكيل غرف عمليات في مركز النقابة وفروعها في المحافظات لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة، مثلما تم تشكيل فرق ولجان في مختلف المحافظات لتكون على أهبة الاستعداد.
وقال الخضيري: نعمل جاهدين مع المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات لضمان سلامة وجاهزية مجتمعنا في مواجهة الزلازل ومختلف التحديات، معربا عن ثقته بأن المقاول الأردني سيقف في أول الصفوف في أي ظرف طارئ.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 23:30:51
MENAFN17092023000117011021ID1107086292
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