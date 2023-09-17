روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل

روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل
التاريخ
9/17/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 17 أيلول (بترا)- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن رفع الفائدة في البلاد بواقع 1 بالمئة، لتصبح 13 بالمئة على أساس سنوي، مبينة أن القرار جاء بعد أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي.
وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي : إن"المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا".
وأضافت :"سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم، فيما ما تزال هناك إمكانية لحدوث هبوط أكثر حدة للاقتصاد العالمي".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 23:25:51
MENAFN17092023000117011021ID1107086291
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