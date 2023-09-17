روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل

موسكو 17 أيلول (بترا)- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن رفع الفائدة في البلاد بواقع 1 بالمئة، لتصبح 13 بالمئة على أساس سنوي، مبينة أن القرار جاء بعد أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي.

وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي : إن"المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا".

وأضافت :"سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم، فيما ما تزال هناك إمكانية لحدوث هبوط أكثر حدة للاقتصاد العالمي".

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 23:25:51