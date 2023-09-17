بلدية المفرق تنفي تركيب كاميرات داخل حدودها

المفرق 17 أيلول (بترا)- أكدت بلدية المفرق الكبرى أنه "لا يوجد على الإطلاق أي كاميرات مراقبة داخل حدودها تتعلق بحزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة الزائدة".

وأوضحت البلدية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، عبر مكتبها الإعلامي، أن "ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تركيب كاميرات مراقبة داخل حدودها لمراقبة المركبات وعدم تقيد سائقيها باستخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز السرعة المقررة لا صحة له ولا يمت للحقيقة بصلة".

--(بترا)





ه ق/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 23:25:00