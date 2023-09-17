محافظ البلقاء يرفع علم مئوية مدرسة السلط الثانوية على مقر أم المدارس

السلط 17 ايلول(بترا)- قال محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، إن الاحتفال بمناسبة مئوية أم المدارس، مدرسة السلط الثانوية للبنين، من المناسبات الوطنية المهمة في عمر الدولة الأردنية، والتي تعد نواة للعلم والتعلم وتجسد منظومة متكاملة من الشعور الوطني غير المسبوق.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي رعاه المحافظ أبو قاعود ونظمته اللجنة الملكية لتطوير مدرسة السلط الثانوية بمقر المدرسة، بحضور مدير الشرطة العميد الدكتور جمعة الحمايدة، ونائب المحافظ علي البطاينة والحكام الإداريين ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ومدير الدفاع المدني العقيد أحمد المشاقبة وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير مدرسة السلط، بالإضافة إلى مديري المدارس بالمدينة ومديري الدوائر الحكومية.

وقال المحافظ إن المتصفح لصور من ارتادوا المدرسة يجد أنها احتوت كل الدولة الأردنية بمسؤوليها ومدرسيها وصناع القرار فيها.

وقام أبو قاعود برفع علم مئوية المدرسة على سارية المدرسة؛ إيذاناً ببدء سلسلة من الاحتفالات بمئوية المدرسة والتي تسبق الاحتفال الرئيسي.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال، الدكتور محمد خريسات، جهود المشاركين في دعم الاحتفالية والتي لها أكبر الأثر في زرع قيم التطوع في نفوس الناشئة، مشيرا إلى أن هناك احتفالات متتالية تسبق الاحتفال الرئيسي سيتم دعوة جميع المهتمين بالمشاركة فيها.

من جهتهن أكد مدير ادارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أجمل طويقات، أن التعليم مستمر والنهج مستمر كما بناه الهاشميون الأوائل نبنيه اليوم مع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمين.

وقال طويقات نحن مع السلط وأبنائها لنؤكد ثوابت الدولة الأردنية بأن التعليم سيكون مفتاح الدولة وبنائها.

وقال عضو اللجنة الملكية لتطوير مدرسة السلط الثانوية، الدكتور خالد العطيات، إن رفع علم مئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين يؤذن ببدء الاحتفالات التي تتحدث عن عراقة المدرسة وعن من تخرج منها من رجالات الأردن وديدنهم الانتماء لتراب هذا الوطن، مشيرا إلى أن وزارة التربية رفعت الأعلام على ساريات مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الوطن وهو دليل على الناحية المعنوية التي ترتبط بها المدرسة بوزارة التربية والتعليم وامتدادها مع وزارة المعارف آنذاك.

وقال مدير مدرسة السلط الثانوية، علي خريسات، إننا في هذا اليوم الجميل من أيام وطننا نحتفل برفع علم مئوية المدرسة مدرسة السلط الثانوية للبنين، هذه المدرسة ومن يومها الأول كانت الوعاء الحقيقي للعلم والرافد الوطني للنخب من الرجالات الذين ساهموا في بناء الوطن.

وقال إن مدرسة السلط الثانوية ولكونها المدرسة الوحيدة لفترة طويلة كانت الشاهد على تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، وليس أدل على ذلك من قول صاحب الجلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه: "فلست أجد مدرسة ولا مؤسسة في بلدنا ارتبط تاريخها بتاريخ الوطن واتصل استمرارها ببناء الدولة وتطورها كمدرسة السلط العريقة".

وقدمت خلال الاحتفال فقرات فنية شملت فرقة كشافة مدرسة السلط الثانوية بلباس الطراز الأول، إضافة إلى فقرة منتدى الطفل العربي وفرقة كشاف السلط والفحيص وفرقة شابات السلط وفرقة المحافظة على التراث فرقة السامر الأردني.

--(بترا)

ون/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 23:11:49