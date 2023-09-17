مهرجان ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية

مهرجان ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية
التاريخ
9/17/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الحسا 17 أيلول (بترا)- نظمت جمعية قناديل الطفيلة الثقافية للفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، مهرجانا ترفيهيا لأطفال لواء الحسا، تضمن فعاليات ثقافية وترفيهية ومسرحيات ومسابقات ثقافية متنوعة وذلك ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي.
وأشار مدير ثقافة الطفيلة، الدكتور سالم الفقير، إلى أن المهرجان جاء ضمن تشاركية حقيقية لمديرية ثقافة الطفيلة مع الهيئات الثقافية الفاعلة في الطفيلة، وأبرزها جمعية قناديل الطفيلة.
وقال إن الجمعية بدأت ومن خلال مسرحها "ختي متي" بتقديم عروض مسرحية هادفة، تجسد قضايا مجتمعية، فضلا عن عرض ألعاب ترفيهية وتنظيم مسابقات ثقافية.
وأضاف أن المهرجان الذي استهدف مئات الطلبة والأطفال في لواء الحسا مشتملا على عرض قصص للأطفال وتنظيم مسابقات ثقافية في ساحة روضة ومدرسة براعم الفوسفات الخاصة، كما جرى تقديم جوائز تقديرية للطلبة، إلى جانب الرسم على الوجوه لإضفاء البسمة على وجوه الطلبة، خاصة وأن المناطق المستهدفة من المهرجان تفتقر للمتنزهات وأماكن الترفيه الخاصة بالأطفال.
--(بترا)
س م/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 22:59:01
MENAFN17092023000117011021ID1107086288
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