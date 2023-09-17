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مهرجان ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية

9/17/2023 11:25:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الحسا 17 أيلول (بترا)- نظمت جمعية قناديل الطفيلة الثقافية للفنون، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، مهرجانا ترفيهيا لأطفال لواء الحسا، تضمن فعاليات ثقافية وترفيهية ومسرحيات ومسابقات ثقافية متنوعة وذلك ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي.
وأشار مدير ثقافة الطفيلة، الدكتور سالم الفقير، إلى أن المهرجان جاء ضمن تشاركية حقيقية لمديرية ثقافة الطفيلة مع الهيئات الثقافية الفاعلة في الطفيلة، وأبرزها جمعية قناديل الطفيلة.
وقال إن الجمعية بدأت ومن خلال مسرحها "ختي متي" بتقديم عروض مسرحية هادفة، تجسد قضايا مجتمعية، فضلا عن عرض ألعاب ترفيهية وتنظيم مسابقات ثقافية.
وأضاف أن المهرجان الذي استهدف مئات الطلبة والأطفال في لواء الحسا مشتملا على عرض قصص للأطفال وتنظيم مسابقات ثقافية في ساحة روضة ومدرسة براعم الفوسفات الخاصة، كما جرى تقديم جوائز تقديرية للطلبة، إلى جانب الرسم على الوجوه لإضفاء البسمة على وجوه الطلبة، خاصة وأن المناطق المستهدفة من المهرجان تفتقر للمتنزهات وأماكن الترفيه الخاصة بالأطفال.
--(بترا)
س م/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 22:59:01

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