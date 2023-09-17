ورشة في إربد حول مكافحة انتشار الذباب

ورشة في إربد حول مكافحة انتشار الذباب
التاريخ
9/17/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 17 أيلول (بترا)- نفذت مديرية حماية البيئة في محافظة إربد، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "مكافحة انتشار الذباب"، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين.
وأكد أمين سر مجلس النقابة فرع إربد، المهندس هاشم العمري، خلال فعاليات الورشة أن انتشار الذباب أحد المشاكل البيئية التي تواجه معظم الأفراد، خاصة مع التغيرات المناخية وتغير فصول السنة، مشيرا إلى أن النقابة على استعداد لمواجهة هذه المشكلة، وتحتضن أي مبادرة يعود منها بالنفع للمجتمع المحلي.
من جهته، أشار مندوب مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد، محمد الدريزي، إلى أن هذه الورشة جاءت تنفيذا لأحد محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة وتنفذها مديرية حماية البيئة في جميع ألوية المحافظة بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والنقابات والجمعيات البيئية.
وبين أن انتشار الذباب سببه استخدام المزارعين للزبل غير المعالج لتسميد مزارعهم، وانتشار حظائر الأغنام بين الأحياء السكنية، وعدم التزام بعض أصحاب المزارع بالشروط البيئية، بالإضافة إلى مكب النفايات والمسالخ غير النظيفة.
من جانبه، بين مدير مديرية زراعة الوسطية، المهندس محمد الهيلات، أن هنالك آلاف الأنواع من الذباب في العالم، وينتشر ويظهر بكثرة في أول فصل الصيف أو الخريف، حيث يتسم بصغر حجمه وألوانه المتعددة، وله بعض الفوائد وبعض الأضرار في حياة الإنسان.
واشتملت الورشة على عرض أنواع المبيدات الحشرية، وأنواع الذباب وطرق مكافحتها، والحد من انتشارها، وطرق مكافحة الذباب والبعوض في مكب الأكيدر قدمها النقيب فاكي الحوامدة من الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع الشمال.
وفي نهاية الجلسة، استعرض المقدم رئيس قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع الشمال، عمر ارميثان، دور الإدارة التنفيذي في ضبط السماد العضوي غير المعالج، والإجراءات القانونية المتخذة بالتعاون مع الجهات المختصة لإنفاذ القانون.
--(بترا)
ا ح/ب ع/ هـ ح
17/09/2023 22:44:46
MENAFN17092023000117011021ID1107086287
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