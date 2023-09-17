ورشة في إربد حول مكافحة انتشار الذباب

إربد 17 أيلول (بترا)- نفذت مديرية حماية البيئة في محافظة إربد، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "مكافحة انتشار الذباب"، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين.

وأكد أمين سر مجلس النقابة فرع إربد، المهندس هاشم العمري، خلال فعاليات الورشة أن انتشار الذباب أحد المشاكل البيئية التي تواجه معظم الأفراد، خاصة مع التغيرات المناخية وتغير فصول السنة، مشيرا إلى أن النقابة على استعداد لمواجهة هذه المشكلة، وتحتضن أي مبادرة يعود منها بالنفع للمجتمع المحلي.

من جهته، أشار مندوب مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد، محمد الدريزي، إلى أن هذه الورشة جاءت تنفيذا لأحد محاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة وتنفذها مديرية حماية البيئة في جميع ألوية المحافظة بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة والنقابات والجمعيات البيئية.

وبين أن انتشار الذباب سببه استخدام المزارعين للزبل غير المعالج لتسميد مزارعهم، وانتشار حظائر الأغنام بين الأحياء السكنية، وعدم التزام بعض أصحاب المزارع بالشروط البيئية، بالإضافة إلى مكب النفايات والمسالخ غير النظيفة.

من جانبه، بين مدير مديرية زراعة الوسطية، المهندس محمد الهيلات، أن هنالك آلاف الأنواع من الذباب في العالم، وينتشر ويظهر بكثرة في أول فصل الصيف أو الخريف، حيث يتسم بصغر حجمه وألوانه المتعددة، وله بعض الفوائد وبعض الأضرار في حياة الإنسان.

واشتملت الورشة على عرض أنواع المبيدات الحشرية، وأنواع الذباب وطرق مكافحتها، والحد من انتشارها، وطرق مكافحة الذباب والبعوض في مكب الأكيدر قدمها النقيب فاكي الحوامدة من الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع الشمال.

وفي نهاية الجلسة، استعرض المقدم رئيس قسم الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع الشمال، عمر ارميثان، دور الإدارة التنفيذي في ضبط السماد العضوي غير المعالج، والإجراءات القانونية المتخذة بالتعاون مع الجهات المختصة لإنفاذ القانون.

--(بترا)

ا ح/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 22:44:46