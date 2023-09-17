صدور معدل الملكية العقارية في الجريدة الرسمية

عمان 17 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون رقم 23 لسنة 2023 المعدل لقانون الملكية العقارية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وفي تفاصيل القانون الذي اطلعت عليه (بترا)، تنص المادة الأولى على أن هذا القانون يسمى قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 ويقرأ مـع القـانون رقم 13 لسنة 2019، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على تعديل المادة 4 من القانون الأصلي على النحو التالي: باعتبـار مطلعهـا الفقـرة (أ) منهـا واعتبـار الفقـرات من (أ) إلى (ط) الواردة فيها البنـود مـن (1) الى (9) منها على التوالي وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي: وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للدائرة استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيا باستثناء توقيع عقود التصرف.

كما تم تعديل المـادة 11 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج- على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة للمجلس، بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينهـا مـن القيام بمهامهـا أو تقديم بعضها كقصـص عينيه في المشروعات الاستثمارية بموافقة المجلس.

كما جرى تعديل المادة 20 من القانون الأصلي على النحو التالي: بإلغاء عبارة (وتقدير قيمها) الواردة في الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي، يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لأحكـام قـانون رسـوم تسجيل الأراضـي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، بإعـادة تـرقيم الفقـرة (ب) الـواردة فيهـا لتصـبح الفقرة (ج) منها.

وعدلت المـادة 97 مـن القـانون الأصـلـي بإلغـاء عبـارة (تقرر اللجنـة تطبيـق) الواردة في الفقرة (د) منهـا والاستعاضة عنها بعبـارة (أو رفضوا الشراء ينتقل الـخيـار لطالبي التصـرف لشراء حصص رافضـي التصـرف بالثمن المتفق عليها أو المقـدر وإذا رفض طـالبو التصرف الشراء تطبق).

كما تم تعديل المادة 113 من القانون الأصلي على النحو التالي، بإلغـاء نـص الفقـرة (ب) منهـا والاستعاضـة عنـه بالنص التالي: "يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة في إزالة الشيوع فيه بوضع الحصـص فـي المـزاد بين الشركاء وتؤول الحصص لمن يدفع منهم أعلـى ثمـنا لـهـا على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل الخبير وتضم الحصة التي يتم شراؤها إلى حصته، إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المنصوص عليها في البند (1) مـن هـذه الفقرة خلال 15 يوما من التاريخ الذي تحدده لجنة إزالة الشيوع فـي العقـار لشراء هـذه الحصـص أو لم يرض أصحابها في القيمة المقدرة فتعرض موحدة للبيع في المزاد العلني لـدى دائـرة التنفيـذ على أن لا يقـل بـدء المزايـدة عـن 75 بالمئة من القيمـة المـقـدرة مـن لجنـة إزالـة الشـيوع في العقار، وإلغاء عبـارة "مـن أصحاب الحصـص القابلة للقسـمة دون غيرهم"، الواردة في البند 1 من الفقرة (ج) منها وبإلغاء عبـارة "القابلـة للقسمة" الواردة فـي آخـر البند ذاته.

كما تم تعديل المادة 133 من القانون الأصلي بإضـافة عبـارة "وأي مناطق أخرى يقررهـا المجلـس" إلى آخر الفقرة (ب) منها، وإضافة الفقرة (ج) إليه يشترط لتملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وتعـديل الفقـرة (أ) مـن المـادة 139من القانون الأصـلي بإلغاء عبارة خمسة دونمات الواردة في البندين 1 و2 منهما والاستعاضة عنها بعبارة 10 دونمات، وإلغاء عبارة "عشرة دونمات والاستعاضة" عنها ب" 20 دونما".

وعدلت المـادة 140 مـن القـانون الأصلي بإلغاء عبارة "عشرة دونمات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة: "أربعين دونما". كما تم تعديل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 142 من القانون الأصلي. وإلغاء عبارة "خمسين دونما" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "مئتي دونم"، وعدلت أيضا المادة 144 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "خمسة دونمـات" الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة "عشرين دونماط، وإلغـاء نص الفقرة (ب) منهـا والاستعاضة عنه بـقرار من الوزير بناء على تنسيب المـدير لشقة او طـابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن عشرين دونما سواء كانت مبنيـة أم فضاء، وكانت لطالب الإذن عقارات في المملكة غير العقار المطلـوب تملكـه أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسين دونما بإلغاء عبارة "ثلاثين دونما" الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة "خمسين دونما"، وإلغاء عبارة "ثلاثين دونما" الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة "خمسين دونما".

وعدل القانون نص المادة 145 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة "المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون" الواردة في ىخرها والاستعاضة عنها بكلمة "التالية" واعتبار ما ورد فيها مطلعا لها، وإضافة الفقرتين (أ) و(ب) وإليها بالنصين التاليين، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على خمسين دونما، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على خمسين دونما.

وعدلت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 146 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "خمسين دونما" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "مئتي دونم".

المادة (14) تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (153) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة "سنتين" الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة "ثلاث سنوات"، والمادة 159 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "وقانون الاستثمار" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "وقانون البيئة الاستثمارية" والمادة 222 من القانون الأصلي بإضافة عبارة "والمدد التي يتعين على تلك الجهات بيان الرأي خلالها" إلى آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها.

وكان مجلس الأعيان أقرّ في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

17/09/2023 22:33:38