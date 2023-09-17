شراكة بين وزارة الزراعة والأغذية العالمي لتحقيق أهداف الأمن الغذائي

عمان 17 أيلول (بترا)- بحث وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي، المهندس خالد الحنيفات، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، البيرتو كوريا مينديز، وفريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج في مجال الأمن الغذائي وتحول الأنظمة الغذائية والتغير المناخي.

وأكد وزير الزراعة أن قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية يعتبران أهم مصادر الدخل وتشغيل العمالة في الأردن، وخاصة في مناطق الريفية والبادية.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه مؤسسة الإقراض الزراعي في توفير المنافذ التمويلية للقطاع الزراعي، لافتا إلى تخصيص مبلغ 56 مليون دينار خلال الفترة 2021-2022 لغايات منح قروض بدون فائدة منها 28 مليون دينار موجهة لتمكين المرأة والشباب العاطلين عن العمل، ولدعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة والتركيز على سلاسل الإنتاج التي تغطي احتياجات المملكة من محاصيل العجز وتنفيذ مشاريع البنى التحتية اللازمة للتسويق والتصنيع الزراعي والطاقة الشمسية ودعم مشاريع الثروة الحيوانية.

وتناول الحنيفات أهمية المعرض الدائم للمنتجات الريفية الذي يجري انشاؤه في عمان بمساحة 8000 متر مربع، وكذلك معرض المنتجات الريفية في إربد بمساحة 4000 متر مربع، مبينا أن هذه المعارض ستوفر نوافذ تسويقية دائمة للجمعيات والأسر المنتجة خلال المواسم الزراعية.

وتحدث عن المبادرة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2022، مؤكدا أهمية العمل على تصميم حملة توعوية لتعزيز الوعي حول هدر الغذاء وتبني أنماط استهلاكية مسؤولة، بالإضافة الى إطلاق "هاكاثون" لتطوير والبحث عن حلول ابتكارية لتقليل وإدارة هدر الغذاء.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الوزارة والبرنامج لإطلاق المظلة التمكينية لمأسسة العمل وتعزيز حوكمة مبادرات لا هدر الغذاء، وتقييم هذه المبادرات لتحديد الأولويات والممكنات التي تساهم في تحقيق أهدافها.

من جانبه، قدم ممثل برنامج الأغذية ملخصاً للأنشطة التي يتم تنفيذها حالياً والخطط المستقبلية في هذه المجالات والتي تنسجم مع الأولويات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.

وبين أن هناك تعاونا بين برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز حوكمة الأمن الغذائي كما ورد ضمن أولويات استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2030 ورؤية التحديث الاقتصادي، ويجري حالياً استكمال العمل على النظام الوطني لإدارة معلومات الأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والذي يتوقع إطلاقه خلال الشهر المقبل.

وبين أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لتعزيز دور مجلس الأمن الغذائي، ويعاون مع الوزارة في الأنشطة البحثية ذات الأولوية لتعزيز كفاءة النظم الغذائية في الأردن ومنها دراسة أنماط الاستهلاك الغذائي ودراسة سد الفجوة التغذوية؛ بهدف الكشف عن المتغيرات التي تؤثر على كفاءة استهلاك الغذاء وتعظيم القيمة التغذوية من خلال أنماط استهلاكية أكثر كفاءة.

وفي إطار برنامج التغذية المدرسية الذي تديره وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج الأغدية العالمي، أشار إلى أهمية التوسع وإشراك المؤسسات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة في هذا البرنامج لارتباطه بتعزيز الإنتاج المحلي ودعم صغار المزارعين والجمعيات الزراعية.

واتفق الجانبان على أهمية العمل على البرامج المتعلقة بالتغيير المناخي لدعم صمود صغار المزارعين والرعاة من ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تطبيق وتعميم الممارسات والمعارف والتقنيات الزراعية الملائمة للمناخ وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحسين توافر المياه وإدارتها لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وذلك لتحسين سبل العيش لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة للاجئين.

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

17/09/2023 21:38:15