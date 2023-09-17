منتدى حائط المدينة الثقافي ينظم أمسية شعرية بعنوان نسائم الخريف

إربد 17 أيلول (بترا)- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي، وبالتعاون مع منتدى جبل عوف للثقافة في بيت إربد التراثي، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان: "نسائم الخريف".

وتحدثت رئيس منتدى حائط المدينة الثقافي، زينب الناطور، عن المنتدى والأنشطة والأمسيات الثقافية والاجتماعية التي ينفذها بالتعاون مع الهيئات الثقافية المختلفة.

كما قرأ الشعراء مي القرشي، معاذ غرايبة، أنمار المنسي، مجموعة من القصائد التي تتغنى بالوطن وبأجواء شهر أيلول وجمال فصل الخريف.

وتضمنت الأمسية فقرات غنائية منوعة من الطرب الأصيل قدمها الفنانان كمال ضراغمة ومحمود حمادنة، لاقت جميعها استحسان الجمهور الحضور.

--(بترا)

ع ع /أز/ هـ ح

17/09/2023 21:33:20

