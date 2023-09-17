Monday, 18 September 2023 07:34 GMT

منتدى حائط المدينة الثقافي ينظم أمسية شعرية بعنوان نسائم الخريف

9/17/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 17 أيلول (بترا)- نظم منتدى حائط المدينة الثقافي، وبالتعاون مع منتدى جبل عوف للثقافة في بيت إربد التراثي، مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان: "نسائم الخريف".
وتحدثت رئيس منتدى حائط المدينة الثقافي، زينب الناطور، عن المنتدى والأنشطة والأمسيات الثقافية والاجتماعية التي ينفذها بالتعاون مع الهيئات الثقافية المختلفة.
كما قرأ الشعراء مي القرشي، معاذ غرايبة، أنمار المنسي، مجموعة من القصائد التي تتغنى بالوطن وبأجواء شهر أيلول وجمال فصل الخريف.
وتضمنت الأمسية فقرات غنائية منوعة من الطرب الأصيل قدمها الفنانان كمال ضراغمة ومحمود حمادنة، لاقت جميعها استحسان الجمهور الحضور.
--(بترا)
ع ع /أز/ هـ ح
17/09/2023 21:33:20

MENAFN17092023000117011021ID1107086284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث