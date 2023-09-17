انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال

عمان 17 أيلول (بترا)- محمد المومني- انطلقت في عمان، اليوم الأحد، أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، الذي يركز على التحديات التي يواجهها الإعلام في ظل التسارع التكنولوجي والآليات المتوقعة لإندماج وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، الذي ينظم الملتقى، سوزان عفانة، إن الملتقى يأتي في وقت اكتسحت فيه التكنولوجيات الجديدة المشهد الإعلامي ما يتطلب التطرق إلى سبل المحافظة على القواعد المهنية لما فيه الصالح العام.

ودعت إلى تجنب التضليل والتهويل ونشر الزيف وتداول المعلومات والصور الكاذبة، خاصة فيما يتيحه الذكاء الاصطناعي من قدرات فائقة لفبركة المحتوى والتلاعب بالحقائق، مشددة على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للإعلام وتولي السلطة الرابعة مهامها باقتدار نحو الحفاظ على حرية التعبير.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، إن التقدم التكنولوجي يخدم بلداننا ويحقق التنمية المستدامة في حال إحسان التعامل معه، داعيا إلى ضرورة العمل على إيجاد إعلام تنموي حقيقي يحقق النهضة والتطور للمجتمعات العربية.

من حانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي، سكوت جرفن، أهمية ربط مستقبل الإعلام بمستقبل حرية الصحافة في ظل استمرار الدفاع عن الصحفيين حول العالم، مبينا أهمية مواجهة التهديدات الرقمية التي تحيط بالصحفيين والتي ينبغي الاستعداد لها بالتزود بالخبرات والأساليب التي تحقق الحماية والأمن للصحفيين.

وأشار إلى الاعتداء على الصحفيين في بعض الدول، ما يعزز المخاوف لدى الصحفيين حيال الواقع وتغطيته بصورة مهنية وسط تعزيز المسؤولية نحو المجتمع وما تقتضيه مهنة الصحافة"، متسائلا عن آلية تمكين الصحفيين والحريات وإيجاد حل نهائي للرقابة الذاتية لدى الصحفيين وصياغة قوانين مشجعة لممارسة الصحافة بمهنية دون تخويفهم وتهديد سلامتهم واستقرارهم.

بدوره، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أهمية دراسة مستقبل الإعلام في العالم العربي في ظل التحولات الهائلة في عالم الإعلام ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذا التحول، مبينا أن التغييرات المقبلة تستهدف اتساعا في مسارات التواصل وتكنولوجيا الإعلام الرقمي؛ ما يعني تهديد سلامة العمل المهني وتأثر المحتوى الإعلامي بذلك.

وأضاف أن المنطقة العربية اقتصرت على التلقي دون إحداث التأثير في التطورات التكنولوجية المضطربة، ما يستوجب سن القوانين التي تحكم السيطرة على الخلل وتنمي أدوارا فاعلة للإعلام لمصلحة الشعوب العربية، مشددا على ضرورة معالجة الأزمات التي يحدثها هذا التطور لوسائل الإعلام بصورة صحيحة وإعطاء الأدوار للكفاءات والقدرات العربية لتصويب الواقع.

وتطرق سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير كريستوف، إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وإيجابياتها وسلبياتها والتضليل الإعلامي الذي يتعرض له الناس في ضوء التطورات المتسارعة، مما شكل لديهم انطباعات مختلفة تتراوح بين الحسنة والسيئة، مشددا على ضرورة تمكين الإعلام التقليدي لفحص الحقائق وإعطاءه أدوارا تعيد الفاعلية له لتسيد المشهد نظرا للتجارب التي تركها سابقا والتي أكدت مهنيته وتمكينه في وصف الواقع بحياد ومهنية.

ولفت الى الحاجة لمواجهة الحملات التضليلية التي تدفع بها بعض الجهات الإعلامية الدولية، التي لا تنصاع للقوانين والأخلاقيات والحريات في تغطياتها، مؤكدا أن حرية التعبير هي من المسارات التي مكنها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجتمع الأردني.

وأشار مؤسس المركز نضال منصور إلى مسيرة امتدت 25 عاما للمركز في الدفاع عن حرية الصحافة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدا أن الأردن ملاذ آمن لعمل المركز، الذي حقق إنجازات في موضوع الحماية للصحفيين والتطوير والبناء المهني لمهنة الإعلام.

ويتضمن الملتقى 22 جلسة حوارية متخصصة لمدة 3 أيام يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد الدولي للصحفيين، ومعهد الصحافة الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والعديد من نقابات الصحفيين العربية والدولية.

--(بترا)

م ه /أز/ هـ ح

17/09/2023 21:31:18