إصابة صيّاد فلسطيني وابنه برصاص الاحتلال في بحر رفح

إصابة صيّاد فلسطيني وابنه برصاص الاحتلال في بحر رفح
التاريخ
9/17/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 17 أيلول (بترا)- أصيب صياد فلسطيني وابنه أثناء عملها بالصيد على قاربهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، اليوم الأحد، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاه قوارب الصيادين، ما أسفر عن إصابة صياد ونجله بأعيرة نارية، وذلك أثناء عملهما على قارب صيد غرب ميناء رفح وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
17/09/2023 21:25:59
MENAFN17092023000117011021ID1107086282
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