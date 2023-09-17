إصابة صيّاد فلسطيني وابنه برصاص الاحتلال في بحر رفح

غزة 17 أيلول (بترا)- أصيب صياد فلسطيني وابنه أثناء عملها بالصيد على قاربهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، اليوم الأحد، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاه قوارب الصيادين، ما أسفر عن إصابة صياد ونجله بأعيرة نارية، وذلك أثناء عملهما على قارب صيد غرب ميناء رفح وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

17/09/2023 21:25:59