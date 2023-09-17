Monday, 18 September 2023 07:34 GMT

إصابة صيّاد فلسطيني وابنه برصاص الاحتلال في بحر رفح

9/17/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 أيلول (بترا)- أصيب صياد فلسطيني وابنه أثناء عملها بالصيد على قاربهما في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، اليوم الأحد، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار باتجاه قوارب الصيادين، ما أسفر عن إصابة صياد ونجله بأعيرة نارية، وذلك أثناء عملهما على قارب صيد غرب ميناء رفح وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
17/09/2023 21:25:59

MENAFN17092023000117011021ID1107086282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث