المياه تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة

عمان 17 أيلول (بترا)- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة/ سلطة المياه، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل.

وأضاف البيان تهدف الحاسبة الإلكترونية التسهيل على جميع المشتركين معرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح، ولمعرفة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط التالي:

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17/09/2023 21:23:43