الصحفيين الفلسطينيين تدين الاستهداف المتعمد على منتسبيها في غزة
التاريخ
9/17/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 17 أيلول (بترا)- دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاستهداف المتعمّد الذي يقوم به جنود الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم لمسيرات شرقي قطاع غزّة.
واستهجنت النقابة، في بيان صدر اليوم الأحد، الاستهداف المباشر للزملاء الصحفيين للمرّة الثانية خلال أدائهم واجبهم المهني لتغطية المسيرات على الحدود، لافتة إلى أن هذا الاستهداف المتعمد أدّى إلى إصابة 3 صحفيين؛ وهم الزملاء المصوّر فادي الدنف والمصور بلال الصباغ ومصطفي حسونة.
وأكَّدت النقابة ضرورة وقف كلّ هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها قوات الاحتلال ضد الصحفيين؛ لمحاولة منع التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال، والاستهداف المباشر للمدنيين والشباب على الحدود.
وطالبت نقابة الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين ومختلف المؤسسات الدولية التي تهتمّ بحريّة العمل الصحفي لرفض ممارسات الاحتلال وإدانتها بشكل واضح.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
17/09/2023 21:21:21
MENAFN17092023000117011021ID1107086280
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