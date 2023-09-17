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الصحفيين الفلسطينيين تدين الاستهداف المتعمد على منتسبيها في غزة

9/17/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 أيلول (بترا)- دانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاستهداف المتعمّد الذي يقوم به جنود الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم لمسيرات شرقي قطاع غزّة.
واستهجنت النقابة، في بيان صدر اليوم الأحد، الاستهداف المباشر للزملاء الصحفيين للمرّة الثانية خلال أدائهم واجبهم المهني لتغطية المسيرات على الحدود، لافتة إلى أن هذا الاستهداف المتعمد أدّى إلى إصابة 3 صحفيين؛ وهم الزملاء المصوّر فادي الدنف والمصور بلال الصباغ ومصطفي حسونة.
وأكَّدت النقابة ضرورة وقف كلّ هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها قوات الاحتلال ضد الصحفيين؛ لمحاولة منع التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال، والاستهداف المباشر للمدنيين والشباب على الحدود.
وطالبت نقابة الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين ومختلف المؤسسات الدولية التي تهتمّ بحريّة العمل الصحفي لرفض ممارسات الاحتلال وإدانتها بشكل واضح.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
17/09/2023 21:21:21

MENAFN17092023000117011021ID1107086280

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