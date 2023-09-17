الأمم المتحدة تضيء جبل القلعة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17

عمان 17 أيلول (بترا)-وفاء زيناتيه- تزيّن جبل القلعة، مساء اليوم الأحد، بإضاءته بأهداف التنمية المستدامة الـ 17، خلال حفل استقبال استضافته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما.

ويأتي هذا الحدث عشية انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك التي تنطلق أعمالها غدا الاثنين، وكجزء من حملة عالمية لتسليط الضوء على أهمية إنفاذ هذه الأهداف وتحفيز الجميع للعمل لتحقيقها، علما أن هذا العام يُمثل نقطة منتصف الطريق نحو خطة التنمية المستدامة 2030.

وبإضاءة معبد هرقل بجبل القلعة الواقع في قلب مدينة عمان، بأهداف التنمية المستدامة، أصبح المعلم التاريخي بمثابة لوحة للرسائل والدعوات للعمل من أجل هذه الأهداف؛ ما يؤكد من جديد دعم الأمم المتحدة للأردن في سعيه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة والجهود الجماعية.

وأثنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، في كلمة لها خلال الحفل، على التزام الأردن بأهداف التنمية المستدامة وجهوده لدمج هذه الأهداف في خطط التنمية الوطنية.

‏وقالت: "إن تعاوننا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن التزامات الأردن بأهداف التنمية المستدامة، والتي سيتم تقديمها إلى القمة، يجسد رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر إشراقا"، وقد وضع الأردن، بالشراكة مع الأمم المتحدة، 5 التزامات وطنية لتقديمها للقمة وذلك في مجالات رئيسية ذات أولوية للمملكة.

وأضافت "إن الشراكات هي محور رحلتنا نحو أهداف التنمية المستدامة. ويتعين على الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية أن يتكاتفوا لمعالجة هذا النسيج المعقد من تحديات التنمية".

وشكرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة الحاضرين على اهتمامهم ومشاركتهم في الحفل، لافتة إلى إن إضاءة جبل القلعة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 هي "إيماءة رمزية ومنارة أمل وتذكير بالتزامنا المشترك بعالم أفضل".

يُذكر أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في الفترة من 18 إلى 19 من الشهر الحالي، ستكون لحظة حاسمة لدول العالم والحكومات لتقديم التزاماتهم لإعادة العالم بشكل عاجل إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة عمل متفق عليها اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015 لتحقيق مستقبل عادل وشامل ومستدام للجميع.

ومع بقاء 7 سنوات فقط لتنفيذ الأهداف، فإن 15 بالمئة فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها.

ومن المتوقع أن يقدم قادة العالم التزامات وطنية لتحويل أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل وضع معايير للحدّ من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027.

--(بترا)

وز/أز/هـ ح

17/09/2023 21:18:43