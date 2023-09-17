رامى صبرى يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية الشهر الجارى

رامى صبرى يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية الشهر الجارى
التاريخ
9/17/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم رامى صبرى ، حفلاً غنائيًا في الإسكندرية، يوم 28 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها بحماس.
وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.
وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.
ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري
أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية .
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