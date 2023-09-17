Monday, 18 September 2023 07:33 GMT

جنازة شقيق محمد فؤاد ظهر اليوم من مسجد أنس بن مالك والعزاء بمسجد حسين صدقى

9/17/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) رحل منذ قليل عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ونعى الفنان محمد فؤاد شقيقه عبد حسابه بموقع فيس بوك.





فيما كشف إبراهيم فؤاد، شقيق محمد فؤاد، عن موعد صلاة الجنازة، وهي بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين بمسجد أنس بن مالك، والعزاء بنفس اليوم في قاعة مناسبات مسجد حسين صدقي بالمعادي.





وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع
بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".



وكان فؤاد قد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.



كما طرح النجم محمد فؤاد أغنية "علو السما" وهى الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.



وتلقى النجم محمد فؤاد
إشادات كبيرة
بعد آخر ظهور له، إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.







MENAFN17092023000132011024ID1107086277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث