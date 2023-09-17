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صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش 19 سبتمبر

9/17/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى ويعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية تستضيف كلاً من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان، وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".








احتفالية سيد درويش




يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين الى جانب استعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.







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