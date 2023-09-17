الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun تتخطى إيراداته 100 مليون دولار عالميا

وأنقسمت الإيرادات بين 46 مليون و193 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و55 مليونًا و500 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب

The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 209 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقعRotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بدور العرض العالمية.

الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهاً لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.