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وائل جسار ونسمة محجوب يحيان حفلاً غنائيًا بمصر الجديدة يوم 14 أكتوبر

9/17/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم اللبناني وائل جسار والفنانة
نسمة محجوب
حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق بمصر الجديدة وهذا لأول مرة يلتقيان في حفل واحد ويقدم كل منهما فاصلاً غنائيًا من أغانيهما التي اشتهرا بها حيث يقدم جسار أغنية "غريبة الناس، توعدينى، مشيت خلاص، وتقدم نسمة محجوب منها "يا محروسة" و"ليالي أوجيني" و"وجوه" و"خصوصا راجل" و"كل شمس" و"على طبيعتى" و"الوقت يعدي" و"حكاية شعب".





وائل جسار ونسمة محجوب

ووجهت المطربة نسمة محجوب، خلال لقائها بقناة الحياة أثناء حفلها بمحكى القلعة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فكرهم الدائم على تطوير المهرجانات وعمل حفلات ومهرجانات جديدة، وإعطاء فرص للمطربين الشباب.

وتابعت المطربة نسمة محجوب، أن مهرجان القلعة يخدم من هم في بداية طريقهم الفني، وهدفنا تقديم رسالة من الأغانى التي أقدمها وأن تمس الأغانى الجمهور بشكل مباشر وتجعلهم يفكرون في الكثير من القضايا


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