وائل جسار ونسمة محجوب يحيان حفلاً غنائيًا بمصر الجديدة يوم 14 أكتوبر

ووجهت المطربة نسمة محجوب، خلال لقائها بقناة الحياة أثناء حفلها بمحكى القلعة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فكرهم الدائم على تطوير المهرجانات وعمل حفلات ومهرجانات جديدة، وإعطاء فرص للمطربين الشباب.

وتابعت المطربة نسمة محجوب، أن مهرجان القلعة يخدم من هم في بداية طريقهم الفني، وهدفنا تقديم رسالة من الأغانى التي أقدمها وأن تمس الأغانى الجمهور بشكل مباشر وتجعلهم يفكرون في الكثير من القضايا