وائل جسار ونسمة محجوب يحيان حفلاً غنائيًا بمصر الجديدة يوم 14 أكتوبر

وائل جسار ونسمة محجوب يحيان حفلاً غنائيًا بمصر الجديدة يوم 14 أكتوبر
التاريخ
9/17/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم اللبناني وائل جسار والفنانة
نسمة محجوب
حفلاً غنائيًا يوم 14 أكتوبر المقبل في أحد الفنادق بمصر الجديدة وهذا لأول مرة يلتقيان في حفل واحد ويقدم كل منهما فاصلاً غنائيًا من أغانيهما التي اشتهرا بها حيث يقدم جسار أغنية "غريبة الناس، توعدينى، مشيت خلاص، وتقدم نسمة محجوب منها "يا محروسة" و"ليالي أوجيني" و"وجوه" و"خصوصا راجل" و"كل شمس" و"على طبيعتى" و"الوقت يعدي" و"حكاية شعب".
وائل جسار ونسمة محجوب
ووجهت المطربة نسمة محجوب، خلال لقائها بقناة الحياة أثناء حفلها بمحكى القلعة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فكرهم الدائم على تطوير المهرجانات وعمل حفلات ومهرجانات جديدة، وإعطاء فرص للمطربين الشباب.
وتابعت المطربة نسمة محجوب، أن مهرجان القلعة يخدم من هم في بداية طريقهم الفني، وهدفنا تقديم رسالة من الأغانى التي أقدمها وأن تمس الأغانى الجمهور بشكل مباشر وتجعلهم يفكرون في الكثير من القضايا
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