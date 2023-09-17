موضة الثمانينات رجعت موضة على تيك توك.. منها الروج المدرج والجسم اللامع
التاريخ
9/17/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Youm7) أصبح الأشخاص حول العالم الآن مرتبطين بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل الصور والفيديوهات، وخاصة TikTok، وأصبحت هذه المنصة تقود العديد من الاتجاهات و"التريندات"، على رأسها المختصة العناية بالبشرة والشعر والجسم والموضة، ويتخذ الكثير منه نهجا ليطبقوه على أنفسهم، ونستعرض أبرز التريندات التي تعيد إحياء موضة الثمانينات من جديد على منصة تيك توك وفقاً لما نشره موقع "glam". أظافر المجرة
في أواخر الثمانينات كان تصميم الأظافر على شكل المجرة، حيث تمازج اللون الأسود والأزرق مع مزيد من الأبيض وأيضا الذهبي الذي يعبر عن النجوم، هي أكثر التصميمات التى أبهرت الكثير، وكانت تسمى Galaxy Nails، وقد قامت فنانة الأظافر في نيويورك مي كواجيري، بمشاركة شكل أظافرها على التيك توك حتى أصبحت "تريند" تقوم بتنفيذه الكثير.
اظافر المجرة تدرج ألوان الروج
في أواخر الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات كان تحديد الشفاه واحدة من أكثر الاتجاهات شيوعًا وذلك باختيار قلم بلون مميز لتحدد بها شفاتها، ومن ثم تقوم بملء الفراغ بلون آخر، حتى جاء "الترند" من كوريا، وأصبح تدرج الألوان موضة تقوم بها الكثيرات، فكل ما تحتاجينه لتنفيذها خافي العيوب، ولون الشفاه، وملمع الشفاة، قطعة قطن إذا كنت لا ترغبين في استخدام أصابعك، ثم قومي بتغطية شفاتك بالخافي ومن ثم الروج، ومن ثم الملمع.
الوان الشفاة المتدرجة الجسم البراق
اشتهرت سابقاً فرقة سبايس جيرلز بتغطية أجسامهم بالجليتر البراق، وعلى الرغم أن تلك الإطلالة كان صعبا تنفيذها وقتها، إلا أنها أصبحت من أسهل الطرق الآن، وذلك باستخدام اللوشن اللامع، أو صبغات الجسم الجاهزة.
الجسم اللامع مكياج العيون المعدني
لا يقتصر استخدام اللمعان على شعرك وجسمك فقط هذه الأيام، بل إن مكياج العيون اللامع والكروم أصبح رائجا أيضا، وكانت ملكة الماكياج اللامع للعيون دانيسا ميريكس في صدارة التيك توك
عندما يتعلق الأمر بتزيين أعيننا بألوان معدنية أو لامعة بشكل قوي.
المكياج اللامع
MENAFN17092023000132011024ID1107086273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.