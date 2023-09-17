موضة الثمانينات رجعت موضة على تيك توك.. منها الروج المدرج والجسم اللامع

في أواخر الثمانينات كان تصميم الأظافر على شكل المجرة، حيث تمازج اللون الأسود والأزرق مع مزيد من الأبيض وأيضا الذهبي الذي يعبر عن النجوم، هي أكثر التصميمات التى أبهرت الكثير، وكانت تسمى Galaxy Nails، وقد قامت فنانة الأظافر في نيويورك مي كواجيري، بمشاركة شكل أظافرها على التيك توك حتى أصبحت "تريند" تقوم بتنفيذه الكثير.

في أواخر الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات كان تحديد الشفاه واحدة من أكثر الاتجاهات شيوعًا وذلك باختيار قلم بلون مميز لتحدد بها شفاتها، ومن ثم تقوم بملء الفراغ بلون آخر، حتى جاء "الترند" من كوريا، وأصبح تدرج الألوان موضة تقوم بها الكثيرات، فكل ما تحتاجينه لتنفيذها خافي العيوب، ولون الشفاه، وملمع الشفاة، قطعة قطن إذا كنت لا ترغبين في استخدام أصابعك، ثم قومي بتغطية شفاتك بالخافي ومن ثم الروج، ومن ثم الملمع.

اشتهرت سابقاً فرقة سبايس جيرلز بتغطية أجسامهم بالجليتر البراق، وعلى الرغم أن تلك الإطلالة كان صعبا تنفيذها وقتها، إلا أنها أصبحت من أسهل الطرق الآن، وذلك باستخدام اللوشن اللامع، أو صبغات الجسم الجاهزة.

لا يقتصر استخدام اللمعان على شعرك وجسمك فقط هذه الأيام، بل إن مكياج العيون اللامع والكروم أصبح رائجا أيضا، وكانت ملكة الماكياج اللامع للعيون دانيسا ميريكس في صدارة التيك توك

عندما يتعلق الأمر بتزيين أعيننا بألوان معدنية أو لامعة بشكل قوي.



