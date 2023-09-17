حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى



يتصف مولود برج القو بكثرة صداقاته ومعارفه التي لا تعد ولا تحصي، أيضًا

لا يجيد الكذب

صاحب جيد يمكن الاعتماد عليه في بعض الأحيان.

يعرف عن مولود

برج القوس أنه

من أكثر الشخصيات التي تعشق الحياه

والسفر والحب والهدايا والأكلات الدسمة، ولكنهم شخصيات غير مسؤولة في بعض الأوقات.



ومن مشاهير برج القوس الفنانة

نيلي كريم ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.











حاول أن تختار

النصائح

الاكثر اهمية والتي يقدمها لك أهل الخبرة وتجاوز عن أي سلبيات وجهز الخطط والاهداف الجديدة، أيضًا تجنب

الدخول في أي نقاشات خارجية

هناك بعض التصرفات

تجاه شريك حياتك

من الواجب الامتناع عنها

لحسن سير العلاقة في امان أكثر خلال الفترات المقبلة، وتناقش مع شريك في الأمور التي تغضبه للامتناع عنها.

تناول الأكلات المغذية التي تحتوي على عدد كبير من المعادن التي تمدك بالطاقة وابتعد عن

التدخين واحترس من العواصف خلال الفترات المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أنه خلال الفترات المقبلة

يحصل على شهادة تقدير من العمل بالشكر على المجهودات الماضية، وبعض الأموال والهدايا.

يعرف عن مولود برج الثور أنه من

أكثر الشخصيات التي تتحلى بالهدوء، وحسن التعامل مع الأخرين، بالإضافة على انه شخصية رومانسية

يجيد التعامل مع شريك حياته.

يتصف مولود برج الثور بعدد كبير من الصفات الإيجابية التي تعطيه الثقة لدي الأخرين، جيد الطبع حسن المظهر، يجيد التعامل مع جميع الفئات.

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي







حاول أن تتعامل مع الضغط المهني بحرفية تامة وتجاهل أي سلبيات حدثت خلال الأيام الماضية واجعل كل تركيزك في العمل خلال الفترات المقبلة، وحافظ على تجديد الخطط المستقبلية.

تعامل مع شريك حياتك والبعض من الشخصيات المقربة منك بعناية شديدة وتجاهل أي أمور تتعلق بالخلافات الماضية التي تتسبب في التأثير على العلاقات الاجتماعية

من الممكن أن تمارس بعض الأنشطة التي تساعدك في الحصول على الراحة النفسية والجسدية ، خلال الفترات المقبلة بالإضافة إلى الاستمتاع بعدد ساعات كافية

من النوم خلال اليوم

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور خلال الفترات المقبلة الحصول مكانة عالية بالعمل وحصد بعض

الجوائز في العمل والحد من الخلافات ، أيضًا يتوقع أن يكون هناك بداية مشاريع.

برج الجدى يبدأ من 22 ديسمبر وإلى 20 يناير، ومولود هذا البرج يعتبر صديق وفي مخلص جدًا، يحب الاستقرار العائلي، كما أن شخصيته قوية جدًا.

مولد برج الجدى يتمتع بالذكاء وسرعة البديهة،

يعشق الهدوء، ويلتزم في تصرفاته بالعادات والتقاليد والجدية.

ومن مشاهير برج الجدى كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







تستعيد طاقتك وتعيد اكتساب ثقة المحيطين بك من جديد، البحث عن أفكار جديدة فى العمل يبرز تميزك ، لكن احذر من التراخى والكسل

مشكلة قديمة تحل، والتعاون بينك وبين شريك حياتك يصحح أوضاع قائمة تزعجك، حاول أن تصفى الخلافات واخلق اجواء رومانسية جديدة

تحتاج إلى الراحة بعد فترة الإرهاق التى تعيشها حالياً،اذهب إلى مكان للاستجمام واحرص على تناول الاطعمة الصحية.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى سيبدأ الحظ فى الابتسام له، ويعيد ريادته فى محيط العمل، وانتهاء مشكلات قائمة على المستوى الأسرى والعاطفى، التفاهم والاستماع الجيد يخدمك كثيراً هذه الفترة.

برج الدلو

يتفانى في اسعاد الأخرين، إنسان حساس للغاية، يعمل بإخلاص شديد ولا يمل من الوصول للنجاح وتحقيق الأهداف، أحب الألوان إليه اللون الأزرق الفاتح واللون الفضي.

مولود برج الدلو يفكر ويحلل الأحداث جيدًا، يحب المعرفة ويجيد حل الأحداث المعقدة، غالبًا ما يكون أصحاب برج الدلو مفكرين يمتلكون الطاقة والدفء والرغبة العميقة في إنجاز الأشياء

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ليلي مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







يحمل هذا اليوم على المستوى المهنى وعودًا بالمكافئات وسعادة بالانتصارًا على بعض المصاعب، ولكن لتحصل على هذا لابد أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.



يشعر الحبيب من ناحيتك بعدم بذل أى مجهود فى سبيل العلاقة بينكما فحاول أن تسعى وراء تقوية الروابط بينك وبينه لضمان الاستقرار العاطفى وتفادى التوتر والفتور.



كن دائم الحرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تساعدك فى استرداد الحيوية والنشاط اللازمين للشعور بالصحة الجيدة.

بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

العاطفة القوية من أبرز صفات أصحاب برج الأسد، فهو شخص عاده لا يشكك في محبة الآخرين له، حيث إنه يتعامل مع الجميع أنهم يحبونه ولا يكذبون عليه، هذا ما يجعله يصدم بالحقيقة.



ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم ‏السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد، على الصعيد الصحي والمهني ‏والعاطفي. ‏









ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









ومن مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجاسمي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









ومن مشاهير برج الحوت الفنان مروان خوري، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أنه يتقبل الرأي الأخر برحابة صدر، مهما كان، ولديه ذكاء عالى وسريع البديهة، وبرغم ذلك يحب الأجواء الخيالية والحالمة.

مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب الذهاب للأماكن جديدة والقيام بمغامرات لأكتشاف تلك الأماكن، وفى سبيل تلك المغامرات يصرف كل ما معه من أمواله، ويحب المرح والفكاهة.

ومن مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخرانى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







قد تحب التفاصيل الدقيقة ويعتبر هذا هو تميزك في العمل، استمر كما أنت لتحرز تقدم واضح في مجالك، ولا تسمع للشخص الذى يتحدث عن بأى سوء، فقد تكون غيرة.

أحتوى شريك الحياة، وأجلس وأسمع منه كل ما يقوله بأهتمام كبير، ولا تغضب منه، فلديه رأيه الخاص الذى يجب أن تحترمه وتدعمه، لتعيش معه حياة متزنة وسعيدة.

لا تتكاسل على ممارسة التمارين الرياضية كل صباح، مثل رياضة الجرى، لتشعر بالنشاط وتقل من الوزن الذى أكتسبته مع تناول الطعام قليل السعرات الحرارية لتصل للوزن المناسب.

أنت تحب السفر فحاول أن تتعرف على مدن جديدة ويكون بها الكثير من الفرص للعمل، وأكتساب مهارات عالية وخبرات كبيرة تمكنك من العيش، برغم الصعوبات التي قد تجدها.

مولود برج الجوزاء يتميز بعدة صفات منها أنه قادر على التعرف على الناس من جوله بشكل سريع، ويمتلك قاعدة كبيرة وواسعة من المعارف التي تنجذب لحلاوة حديثه.

مولود برج الجوزاء يتمتع بأنه من السهل التعامل مع التحديات التي قد يمر بها، ويجد لها العديد من الحلول بكل سهولة، وإجتماعى من الطراز الأول.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل أحمد رمزى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







طور من قدراتك طوال الوقت، ولا تتكاسل عن تحقيق أهدافك، وأحصل على دورات مكثفة لتعلم مهارة جديدة لتنفعك للقيام بعملك بشكل مختلف، لتحصل على نتيجة جديدة.

خذ خطوة سريعة مع شريك الحياة المستقبلي ليعرف كم تهتم لأمره وتحبه، وتجعل الأمر رسمي، مع التخطيط لحياة سعيدة والتفكير في تكوين أسرة لتشعر بالأستقرار والسعادة.

حاول أن تهتم لصحتك وإذا شعرت ببعض الصداع إذهب للطبيب فقد تكون محتاج لأرتداء نظارة، وقلل من تناول المسكنات، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة.

لا تؤجل عملك لوقت أحر، وأنهى عملك بشكل سريع، ولا تجعل أي مهام تتراكم حولك، حتى تشعر بالإنجاز، ليكون لديك الكثير من الوقت لقضاء بعض الأنشطة الخاصة بك.

مولود برج السرطان يتميز بعدة صفات منها أنه سريع التأثر من أي شيء يحدث من حوله، ورومانسى من الطراز الأول، ويمتلك مشاعر جياشة، ويحب أن يهتم به حبيبه.

مولود برج السرطان يتمتع بأنه يمتلك حدس قوى، مما يجعله يفهم الناس التي حوله بكل سهولة، وقادر على التأقلم من الظروف المتغيرة التي تحدث معه ويتعامل معها بشكل سلس.

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







عليك أن تقوم بعملك على أكمل وجه، ولا تتردد في أخذ القرارت من حولك، فالتأخير ليس في صالحك، وكن لك وجهة نظر في المستقبل واضحة، وأنت تضع الخطط قصيرة الآجل.

أخبر شريك الحياة المستقبلي بكل مشاعرك الرقيقة، ولا تنتظر الوقت المناسب، أنت من تصعنه، وأحضر هدية تقديراً له على جهوده ووقوفه بجوارك طوال الفترة الماضية.

حاول أن تقلل من تناول الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، حتى لا تسهر لوقت متأخر من الليل، مع تناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل في الصباح.

أنت تشعر بالتفاؤل طوال الوقت، مما يجعلك قادر على المضي قدماً في مشروعك الخاص، ولا تخاف من العقبات التي قد تجدها أمامك، فأنت على الطريق الصحيح.

مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه عقلية عملية ويمتلك ذكاء نادر، ومن السهل أن يقهم من أمامه من طريقه حديثه، وقادر على مواجهة أي تحديات بكل شجاعة.

مولود برج العقرب يتمتع بمشاعر حساسة ومرهفة، ولديه جاذبية عالية، ومن السهل عليه أن يحقق أهدافه وتصبح حقيقة على أرض الواقع، وقادر على مد يد المساعدة لمن حوله.

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







أنت تمتلك طموح كبير، مما يجعلك قادر على تحقيق أحلامك بكل هدوء، مع تنظيم مواعيد عملك، لتحصل على مكاسب لم تكن تتخيل أن تصل لها بإجتهادك وعملك المتواصل.

عليك أن تأخذ قرارت متشاركة مع شريك الحياة، ليكون في تعاولن فيما بينكما، مع التخطيط لقضاء بعض الوقت لرحلة بالخارج، لزيادة الروابط العاطفية بينكما.

مارس التمارين الرياضية كل صباح بشكل منتظم، لتشعر بالنشاط والحيوية، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على العناصر المفيدة، مع شرب الماء بكثرة طوال اليوم.

ضع خطط طويلة الآجل للمشروع الذى تريد القيام به، لتصل للنتيجة المرجوة، مع مساعدة من يحتاجك، وتقديم المشورة لأنك الأجدار على أعطائها لعقلك الكبير المبدع في كل المجالات.



