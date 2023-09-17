5 مكونات في مستحضرات العناية بالبشرة ممنوع استخدامها تحت العين
التاريخ
9/17/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) تحت العينين، تكون البشرة رقيقة وحساسة، وبالتالي فإن استخدام بعض المكونات القاسية أو الضارة قد يتسبب في تهيج وتلف الجلد في تلك المنطقة الحساسة، إليك خمسة مكونات في مستحضرات العناية بالبشرة يجب تجنب استخدامها تحت العين وفقًا لموقع "بولد سكاي الهندي": الكحول القوي
يمكن أن يكون الكحول القوي مكونًا شائعًا في بعض مستحضرات العناية بالبشرة، ولكنه يمكن أن يسبب جفافًا وتهيجًا للبشرة الرقيقة تحت العينين. يفضل استخدام المستحضرات الخالية من الكحول أو التي تحتوي على تركيز منخفض منه.
تحت العين العطور الصناعية
تحتوي بعض مستحضرات العناية بالبشرة على العطور الصناعية لإضفاء رائحة مميزة. ومع ذلك، فإن العطور الصناعية قد تسبب تهيجًا للبشرة الرقيقة تحت العينين. يجب البحث عن المنتجات العطرة التي تحتوي على عطور طبيعية ولطيفة. الأحماض القوية
تستخدم بعض المنتجات العناية بالبشرة الأحماض القوية مثل حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك. هذه الأحماض قد تكون فعالة في تقشير الجلد وتحسين مظهره، ولكنها قد تسبب تهيجًا وجفافًا للبشرة تحت العينين. يفضل استخدام منتجات تحتوي على أحماض معتدلة وتركيزات منخفضة. البارابين البارابينات هي مواد حافظة تستخدم في العديد من المنتجات التجميلية. ولكن، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن البارابينات قد تكون لها تأثيرات سلبية على الجلد، بما في ذلك البشرة تحت العينين. يُفضل اختيار المنتجات التي تكون خالية من البارابين. الزيوت الثقيلة بعض المستحضرات العناية بالبشرة قد تحتوي على زيوت ثقيلة مثل زيت البترول أو زيت اللاسلين. هذه الزيوت قد تسد المسام وتعرقل تنفس البشرة، مما يؤدي إلى ظهور رؤوس سوداء وزيادة الدهون تحت العينين. ينبغي استخدام منتجات خفيفة وغير دهنية تحت العين.
بشكل عام، من الأفضل البحث عن مستحضرات العناية بالبشرة التي تكون خالية من هذه المكونات القاسية والتي تكون مناسبة للاستخدام تحت العينين. كما يُنصح دائمًا بإجراء اختبار تحمل على جزء صغير من البشرة قبل استخدام أي منتج جديد للتأكد من عدم حدوث تهيج أو رد فعل سلبي.
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