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اعرفى الروتين الليلى للعناية بالبشرة لتجنب المسام المفتوحة

9/17/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) قد تشتكى الفتاة من مشاكل عديدة في البشرة تواجهها، كجفاف البشرة ، ووجود النمش، وحب الشباب وغيرها من الأمور التي تعانى منها الفتاة وتريد أن تظهر بمظهر جيد وجذاب، ومن ضمن تلك المشاكل وجود المسام الواسعة التي تكون مرئية وواضحة في الكثير من الأحيان، مما تشعر الفتاة معها بكثر من الخجل، غير أن تلك المسام قادرة على تكوين غدد دهنية، يفرزها الجلد ثم بعد ذلك يتحول لانسداد وتمدد المسام على الجلد، والتي تساعد على ظهور حب الشباب والخطوط الدقيقة، وتوجد بعض الأمور التي يمكن القيام بها في المساء، والتي تكون قادرة على التقليل من ظهور تلك المسام المزعجة، وفقاً لموقع "healthshots".

أشياء يجب القيام بها لتقليل مسام البشرة المقتوحة في المساء:

التنظيف بشكل مزدوج:

في كثير من الأحيان تتكاسل الفتاة عن تنظيف بشرتها وإزالة المكياج الذى يكون على بشرتها عند التوجه للنوم، ولكن هذا أمر خطأ، والذى يكون سببا في انسداد مسام البشرة، بسبب تراكم المكياج والزيوت والبكتريا، والبشرة تحتاج للتنظيف العميق، على الأقل مرتين في اليوم، مع استخدام منظف أساسى زيتى ثم بعد ذلك يتم التنظيف بمنظف مائى، والفتاة التي تمتلك بشرة دهنية يمكن أن تستخدم منظف جل، يحتوى على الشاي الأخضر لتقليل من إفراز الزيت من على البشرة، مما يجعل مسام البشرة أقل وضوحا، وعدم استخدام منظف به كحول لأنه يسبب تهيجا.


بشرة واسعة


استخدام الصبار:

الصبار رائع في تقليص المسام، ومن الأفضل استخدامه كل يوم، عن طريق وضع طبقة من جل الصبار الطازج على البشرة، مع تدليك الجل على الوجه بحركة دائرية لطيفة، مع غسل البشرة بعد حوالى من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد غسل الوجه ستكون البشرة منتعشة ولا توجد بها زيوت أو أوساخ في المسام، مع عدم التسبب في جفاف البشرة.


صبار

نصائح لتقليل من مسام البشرة المفتوحة:

اختيار منتجات خالية من الزيوت:

يجب اختيار المنتجات الخالية من الزيوت مثل منتجات المكياج، لأنها تحتوى على نسبة عالية من المرطبات بدل من الزيوت، وهو شيء مفيد للبشرة الدهنية ومن تملك مسام مفتوحة سواء كان على الأنف أم منطقة الخدين.

ترطيب البشرة بشكل مستمر:

يمكن وضع مرطب خالى من الزيوت على البشرة عن طريق غسل البشرة بشكل جيد، وتركها لتجف ثم يتم وضع مرطب بشكل لطيف، مما يسمح للزيت من الغدد الدهنية بالدخول إلى في الجلد، بدل في الوجود على السطح، حتى لا يتم انسداد المسام ويقلل من ظهورها.

المحافظة على نظافة البشرة:

يجب غسل البشرة مرتين في اليوم، باستخدام ماء فاتر ووضع منظف لطيف على الأصابع النظيف، مع تجنب كشط أو فرك البشرة مع تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة، مما يساعد على نظافة البشرة.



ترطيب البشرة



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