اعرفى الروتين الليلى للعناية بالبشرة لتجنب المسام المفتوحة
التاريخ
9/17/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) قد تشتكى الفتاة من مشاكل عديدة في البشرة تواجهها، كجفاف البشرة ، ووجود النمش، وحب الشباب وغيرها من الأمور التي تعانى منها الفتاة وتريد أن تظهر بمظهر جيد وجذاب، ومن ضمن تلك المشاكل وجود المسام الواسعة التي تكون مرئية وواضحة في الكثير من الأحيان، مما تشعر الفتاة معها بكثر من الخجل، غير أن تلك المسام قادرة على تكوين غدد دهنية، يفرزها الجلد ثم بعد ذلك يتحول لانسداد وتمدد المسام على الجلد، والتي تساعد على ظهور حب الشباب والخطوط الدقيقة، وتوجد بعض الأمور التي يمكن القيام بها في المساء، والتي تكون قادرة على التقليل من ظهور تلك المسام المزعجة، وفقاً لموقع "healthshots". أشياء يجب القيام بها لتقليل مسام البشرة المقتوحة في المساء:
التنظيف بشكل مزدوج:
في كثير من الأحيان تتكاسل الفتاة عن تنظيف بشرتها وإزالة المكياج الذى يكون على بشرتها عند التوجه للنوم، ولكن هذا أمر خطأ، والذى يكون سببا في انسداد مسام البشرة، بسبب تراكم المكياج والزيوت والبكتريا، والبشرة تحتاج للتنظيف العميق، على الأقل مرتين في اليوم، مع استخدام منظف أساسى زيتى ثم بعد ذلك يتم التنظيف بمنظف مائى، والفتاة التي تمتلك بشرة دهنية يمكن أن تستخدم منظف جل، يحتوى على الشاي الأخضر لتقليل من إفراز الزيت من على البشرة، مما يجعل مسام البشرة أقل وضوحا، وعدم استخدام منظف به كحول لأنه يسبب تهيجا.
بشرة واسعة
استخدام الصبار:
الصبار رائع في تقليص المسام، ومن الأفضل استخدامه كل يوم، عن طريق وضع طبقة من جل الصبار الطازج على البشرة، مع تدليك الجل على الوجه بحركة دائرية لطيفة، مع غسل البشرة بعد حوالى من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد غسل الوجه ستكون البشرة منتعشة ولا توجد بها زيوت أو أوساخ في المسام، مع عدم التسبب في جفاف البشرة.
نصائح لتقليل من مسام البشرة المفتوحة:
صبار
اختيار منتجات خالية من الزيوت:
يجب اختيار المنتجات الخالية من الزيوت مثل منتجات المكياج، لأنها تحتوى على نسبة عالية من المرطبات بدل من الزيوت، وهو شيء مفيد للبشرة الدهنية ومن تملك مسام مفتوحة سواء كان على الأنف أم منطقة الخدين. ترطيب البشرة بشكل مستمر:
يمكن وضع مرطب خالى من الزيوت على البشرة عن طريق غسل البشرة بشكل جيد، وتركها لتجف ثم يتم وضع مرطب بشكل لطيف، مما يسمح للزيت من الغدد الدهنية بالدخول إلى في الجلد، بدل في الوجود على السطح، حتى لا يتم انسداد المسام ويقلل من ظهورها. المحافظة على نظافة البشرة:
يجب غسل البشرة مرتين في اليوم، باستخدام ماء فاتر ووضع منظف لطيف على الأصابع النظيف، مع تجنب كشط أو فرك البشرة مع تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة، مما يساعد على نظافة البشرة.
ترطيب البشرة
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