اعرفى الروتين الليلى للعناية بالبشرة لتجنب المسام المفتوحة

في كثير من الأحيان تتكاسل الفتاة عن تنظيف بشرتها وإزالة المكياج الذى يكون على بشرتها عند التوجه للنوم، ولكن هذا أمر خطأ، والذى يكون سببا في انسداد مسام البشرة، بسبب تراكم المكياج والزيوت والبكتريا، والبشرة تحتاج للتنظيف العميق، على الأقل مرتين في اليوم، مع استخدام منظف أساسى زيتى ثم بعد ذلك يتم التنظيف بمنظف مائى، والفتاة التي تمتلك بشرة دهنية يمكن أن تستخدم منظف جل، يحتوى على الشاي الأخضر لتقليل من إفراز الزيت من على البشرة، مما يجعل مسام البشرة أقل وضوحا، وعدم استخدام منظف به كحول لأنه يسبب تهيجا.



بشرة واسعة

الصبار رائع في تقليص المسام، ومن الأفضل استخدامه كل يوم، عن طريق وضع طبقة من جل الصبار الطازج على البشرة، مع تدليك الجل على الوجه بحركة دائرية لطيفة، مع غسل البشرة بعد حوالى من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد غسل الوجه ستكون البشرة منتعشة ولا توجد بها زيوت أو أوساخ في المسام، مع عدم التسبب في جفاف البشرة.



صبار

يجب اختيار المنتجات الخالية من الزيوت مثل منتجات المكياج، لأنها تحتوى على نسبة عالية من المرطبات بدل من الزيوت، وهو شيء مفيد للبشرة الدهنية ومن تملك مسام مفتوحة سواء كان على الأنف أم منطقة الخدين.

يمكن وضع مرطب خالى من الزيوت على البشرة عن طريق غسل البشرة بشكل جيد، وتركها لتجف ثم يتم وضع مرطب بشكل لطيف، مما يسمح للزيت من الغدد الدهنية بالدخول إلى في الجلد، بدل في الوجود على السطح، حتى لا يتم انسداد المسام ويقلل من ظهورها.

يجب غسل البشرة مرتين في اليوم، باستخدام ماء فاتر ووضع منظف لطيف على الأصابع النظيف، مع تجنب كشط أو فرك البشرة مع تجفيف البشرة بمنشفة نظيفة، مما يساعد على نظافة البشرة.







