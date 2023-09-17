إزاي توازن بين حبك لأمك وشريكة حياتك؟ عشان ما تخلقش بينهم عداوة

الصراع الذي ينشأ بين الحبيبة أو الزوجة وأم الحبيب أو الزوج قد يكون مشكلة شائعة في العلاقات العاطفية، ينبغي على الرجل لعب دور مهم في فض الاشتباك بينهما والمساهمة في الموازنة في الحب. يجب أن يكون الرجل وسيطًا ذكيًا وحكيمًا، وأن يظهر تفهمًا لكل طرف ومشاعرهما. يجب أن يكون قادرًا على التواصل بفعالية وبناء جسور التفاهم بين الطرفين.



ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك إليك هذه النصائح من موقع "timesofindia":





أكبر عائق في كل العلاقات هو سوء الفهم، بدلاً من إثارة الكراهية لبعضهم البعض كل يوم، اسألهم أو اجعلهم يعبرون عن آرائهم لبعضهم البعض، ربما يريد أحدهم شيئا ما ولكن الآخر يفترض أنه شيء آخر، مع رفض شكوى الاثنين.

عليك أن لا تهاجم أبدا والدتك أو زوجتك أمام الآخرى، تحدث إليهن بشكل فردي ولكن حافظ على الاحترام للاثنين بحانب حفظ كرامتهن، ويفضل عدم التحدث عن المشكلات الزوجية أمام الأم مهما حدث.

قد يتراكم الإحباط الكامن لعدم القدرة على قضاء الوقت الأم مع ابنها أو الزوج مع زوجته، لذا حاول قضاء بعض الوقت معهما، سواء كل واحدة بمفردها، ولا مانع من وجود لقاء دائهم بينهن.

قد يقع الشاب في موقع خطأ عندما ينسى الاهتمام بأمه وتبادله المشاعر الطيبة والاهتمام بها فور ارتباطه، وهذا ما يجعل الأم تشعر بأنها لم يبق لها دور مجدد في حياة ابنها وتشعر بالتهميش، فمن الجدي الاهتمام بها واستشارتها عند الحاجة، وجعل الزوجة الاهتمام هي الأخرى بها، مثلما تفعل مع أمها.

يجب عليك أولا أن تفهم أن كلتاهما لها منطق مبرر، لديهما وجهات نظرهما الخاصة وبعد الزواج عليك أن تفهم أن الأولويات تتغير، وهذا ليس خطأهما لأن إحداهما تعتني بك منذ ولادتك والأخرى تركت منزلها لتتكيف مع عالمك وتعتني بمستقبلك، فكُن "واسطة خير" بينهما ولا تنقل وجهات نظر مخالفة لأحداهن ولا تنقل مشكلات أو أزمات.



