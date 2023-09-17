Monday, 18 September 2023 07:33 GMT

إزاي توازن بين حبك لأمك وشريكة حياتك؟ عشان ما تخلقش بينهم عداوة

9/17/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7)

الصراع الذي ينشأ بين الحبيبة أو الزوجة وأم الحبيب أو الزوج قد يكون مشكلة شائعة في العلاقات العاطفية، ينبغي على الرجل لعب دور مهم في فض الاشتباك بينهما والمساهمة في الموازنة في الحب. يجب أن يكون الرجل وسيطًا ذكيًا وحكيمًا، وأن يظهر تفهمًا لكل طرف ومشاعرهما. يجب أن يكون قادرًا على التواصل بفعالية وبناء جسور التفاهم بين الطرفين.

ولمعرفة كيفية تحقيق ذلك إليك هذه النصائح من موقع "timesofindia":



الزوجة والحماة تعزيز التواصل

أكبر عائق في كل العلاقات هو سوء الفهم، بدلاً من إثارة الكراهية لبعضهم البعض كل يوم، اسألهم أو اجعلهم يعبرون عن آرائهم لبعضهم البعض، ربما يريد أحدهم شيئا ما ولكن الآخر يفترض أنه شيء آخر، مع رفض شكوى الاثنين.

السيطرة على غضبك

عليك أن لا تهاجم أبدا والدتك أو زوجتك أمام الآخرى، تحدث إليهن بشكل فردي ولكن حافظ على الاحترام للاثنين بحانب حفظ كرامتهن، ويفضل عدم التحدث عن المشكلات الزوجية أمام الأم مهما حدث.


الخلافات الزوجية امنح الوقت لكلتا المرأتين

قد يتراكم الإحباط الكامن لعدم القدرة على قضاء الوقت الأم مع ابنها أو الزوج مع زوجته، لذا حاول قضاء بعض الوقت معهما، سواء كل واحدة بمفردها، ولا مانع من وجود لقاء دائهم بينهن.

الاهتمام بهما سويًا

قد يقع الشاب في موقع خطأ عندما ينسى الاهتمام بأمه وتبادله المشاعر الطيبة والاهتمام بها فور ارتباطه، وهذا ما يجعل الأم تشعر بأنها لم يبق لها دور مجدد في حياة ابنها وتشعر بالتهميش، فمن الجدي الاهتمام بها واستشارتها عند الحاجة، وجعل الزوجة الاهتمام هي الأخرى بها، مثلما تفعل مع أمها.


تعزيز العلاقات كلاهما له ما يبرره

يجب عليك أولا أن تفهم أن كلتاهما لها منطق مبرر، لديهما وجهات نظرهما الخاصة وبعد الزواج عليك أن تفهم أن الأولويات تتغير، وهذا ليس خطأهما لأن إحداهما تعتني بك منذ ولادتك والأخرى تركت منزلها لتتكيف مع عالمك وتعتني بمستقبلك، فكُن "واسطة خير" بينهما ولا تنقل وجهات نظر مخالفة لأحداهن ولا تنقل مشكلات أو أزمات.



MENAFN17092023000132011024ID1107086269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث